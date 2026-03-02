大人気成年向け同人シリーズが一般向け商業連載化！！！赤城あさひと『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』が3月2日発売！

写真拡大 (全10枚)

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2026年3月2日にコミックス『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』（著：赤城あさひと）を発売いたします。


これは男女の営みを最後まで楽しみヌくちょっぴりHなカップルの物語──



赤城あさひと『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』

■あらすじ

さりげないボディピアスとタバコを吸う姿が似合う彼女、
不破良香(ふわ　りょうか)こと略して「不良」ちゃん。

読んで字のごとく “不良”っぽい雰囲気の良香ちゃんと、
彼女のことが好きすぎる彼氏が織りなす日常性活の、
“事後”を描いたアフターエロコメディが開幕！

ちょっぴりHな美少女描写の実力派・赤城あさひとが、
自ら手掛ける大人気同人シリーズを商業連載化★















■コミックス情報

NOiPA COMiCS


『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』


著　　：赤城あさひと


発売日：2026年3月2日


価格　：770円（税込）


ISBN ：978-4-8236-1023-3


詳細　：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://app.gotbb.jp/redirect/E30YAX4AKN)



■著者情報

赤城あさひと(あかぎ　あさひと)

2014年「COMIC快楽天ビースト」にて商業誌デビュー。
2016年　初単行本『いやらしいこ。』発売。
2017年　単行本『あま・ナマ』発売。
2018年　単行本『いちゃビッチ』発売。
2019年　「コミックDAYS」にて『少年、ちょっとサボってこ?』連載開始。
2022年　「コミックDAYS」にて『僕は妖しいキミのもの』連載開始。
2023年　「COMiC NOiPA」にて『不良っぽい彼女はダラダラしたい』を連載開始。

■著者SNS：@akaakaasahito(https://x.com/akaakaasahito)



■新刊購入特典

書店特典一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/356_1_54404815412e648c2f87880293bcc55d.jpg?v=202603021051 ]


詳細はこちら :
https://app.gotbb.jp/redirect/E30YAX4AKN


■応援団店特典


配布店舗はこちら :
https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/ouen-store.php



※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。


※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。


※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。



【お問い合わせ先】


info-got@gotbb.co.jp



■既刊も好評発売中

西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(1)』

『バリよか飯！(1)』


著　　：西園寺ぽるぽる


価格　：726円（税込）


判型　：B6判


ISBN ：978-4-8236-0767-7





■NOiPA COMiCS

エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。


今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…


誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を


もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!


成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、


色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…　　　


そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。



・NOiPA COMiCS 公式サイト：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics.php


・NOiPA COMiCS 公式X：https://twitter.com/gxg_comics