大人気成年向け同人シリーズが一般向け商業連載化！！！赤城あさひと『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』が3月2日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2026年3月2日にコミックス『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』（著：赤城あさひと）を発売いたします。
これは男女の営みを最後まで楽しみヌくちょっぴりHなカップルの物語──
赤城あさひと『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』
さりげないボディピアスとタバコを吸う姿が似合う彼女、
不破良香(ふわ りょうか)こと略して「不良」ちゃん。
読んで字のごとく “不良”っぽい雰囲気の良香ちゃんと、
彼女のことが好きすぎる彼氏が織りなす日常性活の、
“事後”を描いたアフターエロコメディが開幕！
ちょっぴりHな美少女描写の実力派・赤城あさひとが、
自ら手掛ける大人気同人シリーズを商業連載化★
■コミックス情報
NOiPA COMiCS
『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』
著 ：赤城あさひと
発売日：2026年3月2日
価格 ：770円（税込）
ISBN ：978-4-8236-1023-3
詳細 ：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://app.gotbb.jp/redirect/E30YAX4AKN)
■著者情報
赤城あさひと(あかぎ あさひと)
2014年「COMIC快楽天ビースト」にて商業誌デビュー。
2016年 初単行本『いやらしいこ。』発売。
2017年 単行本『あま・ナマ』発売。
2018年 単行本『いちゃビッチ』発売。
2019年 「コミックDAYS」にて『少年、ちょっとサボってこ?』連載開始。
2022年 「コミックDAYS」にて『僕は妖しいキミのもの』連載開始。
2023年 「COMiC NOiPA」にて『不良っぽい彼女はダラダラしたい』を連載開始。
■著者SNS：@akaakaasahito(https://x.com/akaakaasahito)
■新刊購入特典
【お問い合わせ先】
■NOiPA COMiCS
エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。
今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…
誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を
もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!
成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、
色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…
そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。
