大人気成年向け同人シリーズが一般向け商業連載化！！！赤城あさひと『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』が3月2日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はNOiPA COMiCS レーベルより2026年3月2日にコミックス『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』（著：赤城あさひと）を発売いたします。

これは男女の営みを最後まで楽しみヌくちょっぴりHなカップルの物語──

赤城あさひと『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』

■あらすじ

さりげないボディピアスとタバコを吸う姿が似合う彼女、

不破良香(ふわ りょうか)こと略して「不良」ちゃん。



読んで字のごとく “不良”っぽい雰囲気の良香ちゃんと、

彼女のことが好きすぎる彼氏が織りなす日常性活の、

“事後”を描いたアフターエロコメディが開幕！



ちょっぴりHな美少女描写の実力派・赤城あさひとが、

自ら手掛ける大人気同人シリーズを商業連載化★

■コミックス情報

NOiPA COMiCS

『不良っぽい彼女はダラダラしたい(1)』

著 ：赤城あさひと

発売日：2026年3月2日

価格 ：770円（税込）

ISBN ：978-4-8236-1023-3

詳細 ：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/(https://app.gotbb.jp/redirect/E30YAX4AKN)

■著者情報

赤城あさひと(あかぎ あさひと)



2014年「COMIC快楽天ビースト」にて商業誌デビュー。

2016年 初単行本『いやらしいこ。』発売。

2017年 単行本『あま・ナマ』発売。

2018年 単行本『いちゃビッチ』発売。

2019年 「コミックDAYS」にて『少年、ちょっとサボってこ?』連載開始。

2022年 「コミックDAYS」にて『僕は妖しいキミのもの』連載開始。

2023年 「COMiC NOiPA」にて『不良っぽい彼女はダラダラしたい』を連載開始。



■著者SNS：@akaakaasahito(https://x.com/akaakaasahito)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/356_1_54404815412e648c2f87880293bcc55d.jpg?v=202603021051 ]

詳細はこちら :https://app.gotbb.jp/redirect/E30YAX4AKN

■応援団店特典配布店舗はこちら :https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/ouen-store.php

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

■既刊も好評発売中西園寺ぽるぽる『バリよか飯！(1)』

『バリよか飯！(1)』

著 ：西園寺ぽるぽる

価格 ：726円（税込）

判型 ：B6判

ISBN ：978-4-8236-0767-7

■NOiPA COMiCS

エロいけど成人（アダルト）じゃない。誰でも読めるジブンの“変態（スキ）”を出せる場所。

今までに一度は想い描いた、あの布地の向こう側…

誰もが秘める、女体のここが好きという"性癖・フェチ"を

もっと多くの人に伝え、共感し、同志になって欲しいーー!

成年誌では必須の絡みシーンをあえて抑え、ただ見せるのではなく、

色や形、大きさ、内面の想いまでを自分好みに妄想できる変態界の理想郷…

そんな作家様の好き=フェチを表現できる場所を目指します。

・NOiPA COMiCS 公式サイト：https://medu.gotbb.jp/comic-noipa/comics.php

・NOiPA COMiCS 公式X：https://twitter.com/gxg_comics