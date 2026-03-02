コマースロボティクス「eerp AI議事録」サービスの提供開始。議事録を「企業の資産」へ。RAGと即時連携し、会議を知識基盤に変える！

株式会社コマースロボティクス

株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、議事録を企業の知識基盤へと進化させる、RAG連動型AI議事録ツール「eerp AI議事録」の提供を3月1日から開始いたしました。

オンライン会議や録音音声を文字起こしし、各種フォーマットに合わせた議事録を自動作成。蓄積された議事録はRAGと即時連携し、過去の会議内容をAIが自然言語で検索・回答できる「会議ナレッジ資産」として活用可能になります。

【製品ページ】＞＞＞ AI議事録ツール(https://eerp.jp/minutes/)

■ 開発背景

多くの企業では、会議後の議事録作成に時間がかかるだけでなく、作成した議事録が実際の業務に活かされていないという現実があります。「あの件どうなった？」「誰がいつ何を決めたのか分からない」「担当者に聞かなければならない」--こうした非効率が、現場担当者の生産性を日々損なっています。 特に、過去の議事録や会議内容が特定の担当者の記憶や個人フォルダに属人化しやすく、異動・退職時の引継ぎや、新人の業務習得において大きなボトルネックとなっていました。

AI議事録は、RAG（検索拡張生成）技術によって会議情報を組織の知識として蓄積・再利用可能にし、「会議の死蔵」をゼロにする新しい業務インフラの実現を目指します。

■ AI議事録の特長

1．業務フォーマットでそのまま使える

会議を録音するだけで、あらかじめ登録した会議体別の議事録テンプレートに自動変換。作成された議事録はそのまま業務・社内共有に使えるため、会議後の整理・清書作業にかかる時間を大幅に削減できます。

2．定額・使い放題で全社展開しやすい

会議回数や利用時間を気にしない定額料金制を採用。コストを理由に利用を制限する必要がなく、管理部・営業・現場まで全社で統一した議事録運用が可能になります。

3．話者認識・専門用語辞書に対応した高精度文字起こし

独自開発の音声認識AIにより、文字起こし精度95%を実現。話者認識機能を備え、「誰が何を言ったか」を一目で確認できる議事録を自動生成します。また、専門用語の辞書登録にも対応しており、業界特有の用語も正確に文字起こしできます。

4．会議が「探せるナレッジ」に変わる

議事録をRAGに蓄積・連携することで、過去の会議内容をAIが検索・回答。「あの件の結論は？」「この方針を決めたのはいつ？」といった問い合わせに、AIがリアルタイムで回答します。引継ぎや説明のたびに人を介する必要がなくなり、会議データが組織の知識資産として機能するようになります。

■ AI議事録でできること

話者認識：誰が何を言ったかが一目でわかる議事録を自動作成

会議録音・再生：アプリ上で音声の録音・再生が可能（アップロードも可能）

清書機能：AIの誤認識を手動で修正する編集機能を提供

要約：音声内容のサマリを自動作成

書式変換：自社フォーマットへの自動対応・カスタム議事録作成

専門用語辞書：辞書登録機能により、業界用語も正確に文字起こし

RAG学習連携：蓄積した議事録をRAGに連携、自然言語検索を実現

■ セキュリティへの取り組み

機密情報を扱う議事録のセキュリティ確保のため、以下の対策を実施しています。

AI学習なし設定：入力情報がAIの学習に利用されないよう制御

通信・保存データの暗号化：すべての通信と保存データをTLS 1.2以上で保護

Webアプリケーションファイアウォール（WAF）：多様なサイバー攻撃をリアルタイムで検知・遮断

アクセス制御（最小権限の原則）：誤操作・不正アクセスを防止

ISMS・Pマーク取得：情報セキュリティマネジメントシステムおよびプライバシーマークを取得済み

■ 代表取締役からのメッセージ

株式会社コマースロボティクス 代表取締役 伊藤彰弘

「多くの企業で、会議の記録は残っているのに『あの件どうなった？』という問いに即答できない、という状況が続いています。議事録が"死蔵データ"になっているのです。 AI議事録が目指しているのは、単なる議事録の自動化ではありません。会議で生まれた判断・知見・議論の経緯を、組織が使えるナレッジとして蓄積し続けること。RAGとの連携によって、過去の会議をいつでも"問いかけられる資産"に変えることが、私たちの目標です。 まずは議事録作成の工数削減からでも構いません。使い続けることで、会議が組織の知的財産として積み上がっていく--その価値を、ぜひ体感していただきたいと思います。」

■ 今後の展望

当社は今後も、企業の管理部門における生産性向上を支援するAIプロダクトの開発を推進してまいります。AI議事録ツールは、当社が提供するAIRAG「eerp AI」とも連携しており、会議で決定した内容をそのままRAGナレッジとして活用することで、会社全体の「記録から検索まで」をシームレスにつなぐ業務基盤の構築を目指します。

【AI議事録ツールページ】

https://eerp.jp/minutes/

【30日間無料トライアル】

https://eerp.jp/minutes/trial/

【株式会社コマースロボティクスについて】

https://commerce-robotics.com

企業向けクラウドDXサービスを提供するグローバル企業。「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。

【本社】東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階

【柏の葉オフィス】 千葉県柏市若柴226番地44 KOIL TERRACE 3階

【名古屋オフィス】 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai

設立：2013年7月

資本金：6億6,592万円（資本準備金含む）

事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業

プライバシーマーク認証：第21004646

ISMS認証：IA190213