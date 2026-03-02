【福島から始まる水素活用の具体策】「第2回 水素デバイス企業等見学会＆水素活用計画策定ワークショップ」を3月5日・6日に開催

株式会社URリンケージ

※本リリースは、福島県商工労働部産業人材育成課「ふくしま水素エネルギー人材育成事業」を受託する株式会社URリンケージが配信しております。

福島県商工労働部産業人材育成課は、地域密着型・小規模分散型の水素活用を推進する「テク浜水素倶楽部」事務局（株式会社URリンケージ内）とともに、2026年3月5日（木）および6日（金）の2日間、水素活用の社会実装に向けた実践的なセミナーを開催いたします。

本イベントは「『知る』から『創る』へ」をテーマに、最先端の水素デバイス製造現場の見学と、具体的な活動計画を策定するワークショップで構成されています。福島県内外を問わず、水素活用による新産業創出に関心のある企業・団体の皆様の参加を募ります。

※テク浜学生製作のFCカートの走行実験＆卒業研究発表会と同時開催

■ 開催背景と目的

福島県では、地場産の100%グリーン水素を余すことなく有効活用し、新たな産業創出を目指す「地域密着型水素活用産業クラスター」の形成を進めています。

前回の「水素の取扱いと資格」に関する専門セミナーに続き、第2回となる今回は、水素活用の実践に向けた一歩先へ進むプログラムです。デバイス開発や水素観光など、明日から動き出すための具体的な「チーム別活動計画」を策定します。

※第１回が不参加で今回からのご参加も大歓迎です。

■ プログラム概要

【1日目】3月5日（木）13:30-15:30「水素社会を創る技術の最前線へ」

会場：福島ロボットテストフィールド / 福島県立テクノアカデミー浜

先行企業見学： 次世代デバイス（ドローン）製造や、水素カートリッジの活用に取り組む企業の取組を紹介。

エネルギー創出の現場見学： 福島県立テクノアカデミー浜にて、エネルギーマネジメントシステムや水素生成装置を見学。

特別展示： 会場には水素充填トラックも登場いたします。

【2日目】3月6日（金）13:30-16:00「水素で地域の未来を形にする活動計画づくり」

会場：福島県立テクノアカデミー浜

インプット： 浪江町による水素活用構想の紹介や、水素活用地場産業の考え方（案）を提示。

アウトプット（ワークショップ）： 「FCV/FCロボット等デバイス開発」「水素体験ツアー開発」「自由提案」の3チームに分かれ、実証活動の計画を策定。

■ 開催詳細

日時： 2026年3月5日（木）13:30-15:30 ／ 3月6日（金）13:30-16:00

対象： 水素活用に関心のある企業、自治体、団体等（県外からの参加も歓迎）

参加費： 無料（どちらか一方の日程のみの参加も可能）

申込締切： 3月3日（火） ※3/6のご参加は3月５日（木）

主催： 福島県商工労働部産業人材育成課

■ お申し込み・お問い合わせ

公式サイト内の申し込みフォーム(https://thh-club.com/2026/02/21/r7_seminor2_guest_invited/)

または、下記連絡先までお申し込みください。

＜連絡先＞

テク浜水素倶楽部事務局（株式会社 UR リンケージ内）

電話： 070-7387-6850

メール： info@thh-club.com