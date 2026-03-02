″どの会社が書いても同じ記事″を、検索エンジンはもう評価しない。一次情報を学習するAI記事代行「AI文豪」始動

EXTAGE株式会社

EXTAGE株式会社（京都市中京区／代表取締役：福田卓馬）は、2026年3月2日より、SEO特化型AI記事代行サービス「AI文豪（えーあいぶんごう）」の提供を開始します。

1記事8,000円から、最短5営業日で納品。クライアント企業の一次情報を専用データベースに蓄積・学習し、「御社にしか書けないSEO記事」を生成する独自開発AIと、SEO業界歴10年のプロチームの監修を掛け合わせた記事代行サービスです。

■ 開発背景──「一次情報のない記事」が淘汰される時代

生成AIの普及で、検索結果には「どこかで見たことのある記事」が急増しました。GoogleはE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）の評価基準を強化し、「あなたの会社だから言えること」が検索順位を左右する時代に入っています。

さらにAI Overview（AIO）やPerplexityなどAI検索の台頭により、独自性の高い一次情報を含む記事はAIに引用・掲載される対象にもなります。SEO対策とLLMO（大規模言語モデル最適化）対策は、もはや不可分の関係です。

しかし、ChatGPTやClaudeに自社情報を入力してもメモリに限界があり、対話を重ねるうちに情報が薄れてしまう。プロライターに依頼すれば1記事3.5～5万円かかり量産できない。AI文豪は、この課題を解決します。

■ AI文豪とは──クライアント専用データベースが生み出す「独自記事」

AI文豪の技術的な核心は、クライアント企業ごとに専用データベースを構築し、一次情報を永続的に蓄積・学習する仕組みにあります。

取り込み可能な情報ソース：

YouTube動画／営業提案書／ランディングページ／既存記事・ブログ／ホワイトペーパー／書籍データ／社内ナレッジ など

一般的なAIツールとは異なり、何十記事・何百記事を制作してもクライアント固有の一次情報が一貫して反映され続けます。これにより、検索エンジンにもAI検索にも評価される独自記事を安定量産できます。

さらに、AIが生成した記事をプロライターが15項目の品質基準でチェック。『AI×人』の二重構造で、独自性と品質の両方を担保しています。

■ 3つの強み

１. 300社の支援実績に裏打ちされた品質設計

300社以上の支援の中で培ったSEO設計ノウハウを制作フローに標準搭載。

E-E-A-Tを意識した記事構成に加え、AIO対策・LLMO対策にも対応しています。

２. 最短5営業日の納品スピード

独自AIがリサーチ・構成案作成・初稿執筆を効率化。

プロ監修と品質チェックを経ても、最短5営業日で納品します。

制作フロー：

STEP1：クライアント専用データベースをもとに、SEO特化型AIが記事を生成

STEP2：ディレクター・ライターが構成を修正

STEP3：15項目の品質基準でチェック

STEP4：高品質な記事として納品

３. プロライター相場の5分の1以下、1記事8,000円から

プロ外注の相場3.5～5万円に対し、AI×プロ監修の三層構造で8,000円から提供。

初期費用・月額利用料・更新料はすべて無料の明朗会計です。

■ EXTAGEのSEO支援実績

事例1：景品ECサイト「景品ショップマイルーム」（株式会社マイルーム様）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94950/table/1_1_808c82b81e44e9cbffed19730a73872a.jpg?v=202603020951 ]

▼株式会社マイルーム 代表 渡辺様

「EXTAGEさんのクオリティの高さには驚かされました。最先端の手法を取り入れて売上と利益を同時に伸ばしたい企業様に、特におすすめしたいです」

事例2：英語学習メディア「イングリッシュおさる」（株式会社LEC様）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94950/table/1_2_973dda184116ef38aa346634765b7def.jpg?v=202603020951 ]

▼株式会社LEC 代表取締役 本田直久様

「納品された記事を見て驚きました。僕が書くのと同等、それ以上のクオリティ。PVだけでなくLINE登録まで考慮した執筆のおかげで、ブログがYouTubeと並ぶ集客の柱に育ちました」

■ 提供開始記念キャンペーン（数量限定）

特典1：無料相談にお申し込みの方全員に、3万円相当のSEO診断レポートを進呈

特典2：ご契約前にサンプル記事1本を無料で制作（品質確認後のご契約が可能）

特典3：3記事無料（10記事以上のご契約いただいた方限定）

※特典は数量限定のため、予告なく終了する場合があります。

■ 今後の展開

AI文豪は記事制作の入口として設計していますが、EXTAGEが300社の支援で実感しているのは、記事単体ではなく「戦略設計・制作・運用改善」を一体で回し続けることが成果の鍵だということです。今後はAI文豪を起点に、キーワード戦略の設計からメディア運用、コンバージョン改善までを包括的に支援するサービスラインを拡充してまいります。

■ サービス概要

サービス名：AI文豪（えーあいぶんごう）

提供開始日：2026年3月2日

料金：1記事 8,000円～（初期費用・月額利用料・更新料 無料）

サービスサイト：https://www.extage-marketing.co.jp/ai-bungo/

■ 会社概要

会社名：EXTAGE株式会社（エクステージ）

所在地：京都府京都市中京区二条通西洞院東入ル正行寺町659番地

代表者：代表取締役 福田卓馬

設立：2021年6月

事業内容：SEOコンサルティング／メディア運用支援／SNS運用代行／

LINE構築代行／システム開発／教育事業（個人向けスクール）

企業HP：https://www.extage-marketing.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

【報道関係者様】

EXTAGE株式会社 広報担当

メール：info@extage-marketing.co.jp

電話：075-600-0506

【サービスに関するお問い合わせ・無料相談】

お問い合わせフォーム：https://www.extage-marketing.co.jp/contact/

サービス資料ダウンロード：https://www.extage-marketing.co.jp/ai-bungo/