STELLA SHIFT株式会社 ー 末永幸樹 代表取締役退任に関するお知らせ

STELLA SHIFT株式会社STELLA SHIFT株式会社1．代表取締役の退任について

代表取締役 末永幸樹は、グループ編成に伴い、本日開催の株主総会をもって、役員を退任する運びとなりましたことをご報告いたします。

末永は在任期間中、当社の創業および事業基盤の確立、持続的な成長に向け、体制の強化などへ尽力してまいりました。これまでの功績に深く感謝申し上げます。

2．新代表取締役の就任について

同株主総会およびその後の取締役会において、河野氏が新たに代表取締役に就任いたしました。

新代表のもと、当社はさらなる事業拡大と企業価値の向上を目指してまいります。

3．新任取締役の選任について

また、同株主総会において、入野氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。

新体制のもと、経営基盤の一層の強化と事業推進を図ってまいります。

当社は今後も、ステークホルダーの皆様のご期待に応えるべく、さらなる企業価値向上に努めてまいります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。