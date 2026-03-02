高級ブランド時計の買取サービス「OURO」が、元K-1チャンピオン魔娑斗さんをCM起用スタート！

株式会社JUNIOR

株式会社JUNIOR（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金井 雄弌郎）が運営する高級腕時計の買取サービス「OURO」は、2026年3月1日より、イメージモデルとして元K-1チャンピオン魔娑斗（まさと）さんを起用。それにともない、4月からはテレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・ABCの東名阪地区にてCM放映スタート、全国の交通広告やYouTube広告でも順次CM放映を開始していきます。

現役時代から現在に至るまで、常にストイックに頂点を目指し、誠実かつ力強い存在感を放つ魔裟斗さん。その「妥協なき姿勢」と「本物志向」は、業界最高峰の査定額を追求する「OURO」の企業理念と深く共鳴するものです。

また、ファッションやライフスタイルにおいても「大人の男性が憧れるアイコン」としての地位を確立されており、プライベートでも高級時計を愛用されていることで知られています。資産価値を重視する時計愛好家や経営者層に対し、彼の持つ「本質を見極める眼」は、ブランドの信頼性を高める非常に強力な説得力になると確信しています。

本プロモーションを通じ、ブランド認知の拡大とともに、「OURO」が提供する価値を広く訴求してまいります。

魔娑斗さんプロフィール

1979年 3月10日生まれ

K-1 WORLD MAX 2003, 2008 世界王者

生涯戦績：63戦55勝（25KO）6敗2分

現在はテレビ、CM、YouTube、出版、講演会など様々な分野で活躍を続けている。

公式HP：https://www.k-masato.com/

■OUROについて

株式会社JUNIORが運営する高級ブランド腕時計買取専門サービス『OURO（オウロ）』は、単なる高価買取の追求に留まらず、売却の是非までをお客様と“ともに判断する”誠実な姿勢を大切にしています。業界歴10年以上の熟練鑑定士による確かな眼利きと、世界20カ国以上の直接販路に基づく精緻な相場分析により、査定価格の根拠から将来の資産価値までを丁寧に説明。決断を急がせることのない透明性の高い対話を通じ、後悔のない価値ある取引を支えることを使命としています。

※OUROが選ばれる3つの理由

１.世界20か国以上の販売ネットワーク

日本国内だけでなく、世界各国の市場価格をリアルタイムで把握。20カ国以上に広がる独自のネットワークを活用し、その時々で最も高く評価される市場価格を査定額に反映します。

２.業界歴10年以上のプロバイヤーが直接査定

専門知識と経験を兼ね備えた、業界歴10年以上の熟練バイヤーが直接査定を担当。時計の機能面だけでなく、その歴史や希少性までを正しく鑑定し、真の価値を導き出します。

３.1,600億円規模の圧倒的なデータベース

急成長を遂げる株式会社JUNIORが持つ、膨大な取引実績と資金力。年商1,600億円規模の最新データベースに基づく、確かな裏付けを持った高額査定を実現しています。

会社概要

会社名：株式会社JUNIOR

本社：東京都渋谷区恵比寿西2丁目7-3いちご恵比寿西ビル 8階

代表者：代表取締役 金井雄弌郎

設立：2020年11月1日

事業内容：ブランド時計/ブランドバック/ブランドジュエリーの企業間取引及び海外卸し

URL：https://brandouro.com/

お問い合わせ先

本件に関するメディア様からのお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://junior-brand.jp/contact/