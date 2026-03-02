SNSで話題の「たまも～る」（商願2025-141403）が商標を無料開放。

株式会社こせひら

～「くまモン方式」でサウナ室の“置き場問題”を解決し、快適なサウナ文化を共創～

株式会社こせひら（本社：福岡県福岡市、代表取締役：小斉平 義彦）は、精巣の温度上昇を防ぐサウナ専用断熱プロテクター「たまも～る」の商標を、周辺機器開発を検討される企業・個人に向けて無料開放（承認制）することを決定いたしました。

現在SNS等で大きな反響を頂き、初期ロット生産分がほぼ売り切れた「たまも～る」ですが、サウナ施設内での置き場所や衛生面に関する懸念の声が上がっています。

当社はこの課題を解決するため、自社での製品開発に固執せず、多くの企業と手を取り合うことで、より清潔で快適なサウナ環境を整備することを目指します。

なお、たまも～る本体の第二次生産分は3月末を目途に販売開始予定です。

■ 製品詳細・ご購入はこちら

（Amazon公式サイト） https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJ46QG72

■ 商標無料開放の背景：ブームから「マナー」への昇華

「たまも～る」は、サウナ室内での精巣への熱ダメージを抑え、男性の健康を守るために誕生しました。おかげさまで多くのユーザー様にご支持をいただいておりますが、一方でサウナハットや飲み水を置く共有棚において、「衛生面が気になる」「見た目による不快感がある」といった、マナーやルール作りを求める声も真摯に受け止めております。

私たちは、この問題を「サウナ施設からの排除」ではなく「環境整備」で解決したいと考えています。サウナ施設に馴染むスタイリッシュな専用容器や、衛生的なホルダーが市場に増えることで、利用者が胸を張って「たまも～る」を使用でき、施設側も安心して受け入れられる土壌を作ります。

■ 「たまも～る」商標開放の概要

今回の取り組みは、熊本県の「くまモン」の例を参考に

「株式会社こせひらの承認を得れば、ロイヤリティ（商標使用料）を無料」とするものです。

対象となる製品: 「たまも～る」を収納・持ち運び・設置するための容器、ホルダー、ケースなど。

開放の目的:

1. 衛生基準を満たした容器の普及によるマナー向上。

2. 多種多様なデザインの周辺グッズの登場によるブランド認知の拡大。

3. サウナ業界全体での「たまも～る」利用の標準化。

4.第二のサウナハットとなるべく、メーカー様の販売チャネルの機会促進

開放の内容:

1.「たまも～る」の名称を商品名のPR文章として使うこと。

2.「たまも～る」のロゴを商品に入れること。

なお、市場の要請に伴い、早急に環境整備することを優先するため、

当該商品にたまも～るのロゴや文章が直接記入されていなくても、問題ありません。

（万が一の売れ残りの際にも、他の用途として振り替えられます）

開発パートナー様のメリット:

1.3月1日現在でAmazon 「サウナカテゴリー」第1位の「たまも～る」の名称を使用して販売できます。

2.全く新しいマーケットであるため、ライバルが皆無です。そのため先行者利益を得やすい構造です。

3.製品本体にたまも～るロゴの貼付を義務付けていないため、既存の製品を「たまも～る」用としてすぐに販売可能です。また思うような利益が得られなかった場合、撤退が容易です。

たまも～るロゴ

■ 申請・承認の基準について

ブランドの信頼性を保つため、使用にあたっては以下の条件を設けた「商標使用ガイドライン」を遵守していただいた上で、申請フォームへの記入を必須といたします。

申請フォームはこちら→https://forms.gle/DZrLhLJXfboAbb4q8

・たまも～るが外部から見えなくなる、不透過性

・衛生状態を保ちやすい構造。

・「たまも～る」のブランド価値を毀損しないデザイン。

※詳細は、本日公開の「商標使用ガイドライン」をご確認ください。

(ガイドラインはこちら→https://tamamall.co.jp/lp/guideline/ )

■ 代表取締役 小斉平 義彦のコメント

「たまも～るは、男性の健康を真剣に考えるプロダクトです。しかし、それが誰かの不快感に繋がってはいけないと考えています。今回の商標開放により、多くのメーカー様のアイデアが加わることでたまも～るが『サウナハットと同じように当たり前に棚に並ぶ風景』を作りたい。自社利益と同様にサウナ文化の健全な発展、パートナー企業様の利益の増大に寄与したいと考えての決断です」

【株式会社こせひら について】

社名 : 株式会社こせひら

代表者 : 小斉平 義彦

所在地 : 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目3番7-5707号

公式サイト: https://tamamall.co.jp/

公式X : https://x.com/tamamall_sauna

【本件に関するお問い合わせ・商標使用申請】

担当: 小斉平 義彦

Email: info@tamamall.co.jp

電話番号: 080-3908-1426