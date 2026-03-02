駐車場決済アプリ「PARKING PAY」サービス開始10周年記念！利用料の5%を1年間還元する「感謝キャンペーン」を2026年3月1日より開催

株式会社シード

駐車場決済アプリを全国で展開する株式会社シード（本社：愛知県、代表取締役：吉川 幸孝、以下「シード」）が提供する駐車場決済サービス「PARKING PAY（パーキングペイ）」が10周年を迎えたことを記念し、2026年3月1日（日）から2027年2月28日（日）までの1年間、駐車場利用料金の5%をポイントバックする「PARKING PAY 10周年5%キャンペーン」を実施いたします。

■「PARKING PAY」10周年の歩みと、本キャンペーンにかける想い

「PARKING PAY」は、2026年3月をもってサービス開始10周年を迎えます。

この10年間、私たちは駐車場利用者様、そしてオーナー様・運営会社様と共に歩んでまいりました。

昨今では、新紙幣や新500円硬貨の発行に伴い、駐車場精算機における「現金はあるのに使えない」「両替の手間がかかる」といった課題が顕在化しています。また、子育て世代のユーザー様からは「子供をチャイルドシートに残して精算機へ行く不安がなくなった」「雨の日に濡れずに支払える」といった、キャッシュレスならではの体験価値に対する喜びの声を数多くいただいております。

こうした利便性は、結果として駐車場の稼働率を高め、オーナー様や運営会社様の新規顧客・リピーター獲得にも寄与してまいりました。

この度、10周年という大きな節目を迎えるにあたり、これまでのご愛顧への感謝を形にするため、利益還元の最大化を目指した「採算度外視」の記念キャンペーンを企画いたしました。

「ポイント有効期限なし」「1年間のロングラン開催」という形式には、一時的なお得さだけでなく、より多くの方にPARKING PAYならではの付加価値を知っていただき、ストレスフリーな「スマートな駐車体験」を当たり前のものにしていただきたいという強い想いを込めています。

■「PARKING PAY 10周年5%キャンペーン」概要

本キャンペーンでは、期間中に「PARKING PAY」を利用して決済された金額の5%を、次回以降利用可能なポイントとして還元いたします。

期間： 2026年3月1日（日）～ 2027年2月28日（日）

対象： PARKING PAY導入駐車場での決済

還元率： 決済金額の5%

ポイント有効期限： なし（無期限でご利用いただけます）

■ポイント還元の計算方法とご注意事項

還元対象となる金額は、ポイント利用や割引適用後の「実際の決済金額」に基づきます。

【ケース1：ポイントを併用して支払う場合】

駐車料金から利用ポイントを差し引いた金額が還元の対象となります。

（例）駐車料金1,000円に対し、200ポイントを使用した場合

1,000円 － 200pt ＝ 決済額800円

→ 800円 × 5% ＝ 40ポイント還元

【ケース2：限定割引が適用される駐車場の場合】

駐車料金から割引が適用された後の金額が還元の対象となります。

（例）表示料金1,000円に対し、100円の限定割引が適用された場合

1,000円 － 100円割引 ＝ 決済額900円

→ 900円 × 5% ＝ 45ポイント還元

※「駐車ホーダイ」プランは還元の対象外となります。

※その他、利用規約に反する利用や不正が認められた場合は対象外となります。

※ポイント有効期限は、規約の変更やサービス終了時などに変更となる場合があります。

※キャンペーンの内容は予告なく変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。

※詳細の条件は「PARKING PAY（パーキングペイ）」のHPをご覧ください。

■「PARKING PAY（パーキングペイ）」とは

PARKING PAYは、コインパーキング等の精算機に触れることなく、スマートフォン一つで決済が完了するアプリです。クレジットカードに加え、楽天ペイ、PayPayなど多様な決済手段に対応しています。

また、事前に駐車場の満空情報（空き状況）を確認できるほか、車内で決済できる機能（フラップレス限定）など、ドライバーのストレスを軽減する機能を搭載しています。

アプリダウンロードURL

iOS：https://apple.co/3unUj2O

Android：https://bit.ly/3B7NIfa

【株式会社シード 会社概要】

会社名：株式会社シード (http://seed.nagoya/)

所在地：愛知県名古屋市西区菊井町2丁目19番11号 大興クレアシオン4F

代表者：代表取締役 吉川 幸孝

設立：2002年4月15日

資本金：55,000,000円

事業内容：駐車場決済アプリ「PARKING PAY」の運営

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シード

電話番号：052-526-3221

メールアドレス：info@seed.nagoya