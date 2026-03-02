女子プロゴルファー 加藤麗奈プロとのスポンサー契約締結のお知らせ

フジアルテ株式会社

フジアルテ株式会社（本社：大阪市港区、代表取締役社長：平尾隆志）は、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）97期生のプロゴルファー 加藤麗奈（かとう・れいな）プロ と、このたびスポンサー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

加藤麗奈プロは、高校在学中の17歳で2024年JLPGAプロテストに初受験で合格。同年度合格者の中で最年少となり注目を集めました。プロテスト受験時には疲労骨折を抱えながらも挑戦を続け、見事合格を果たすなど、困難を乗り越える強い精神力を持つ選手です。

また2025年シーズンはステップ・アップ・ツアーで7月に初優勝を果たすなど安定した成績を収め、同ツアーランキングで6位に入賞。さらにファイナルQTで7位となり、2026年レギュラーツアー前半戦出場権を獲得されるなど、若くして確かな実績を積み重ねています。

当社は、総合人材サービス会社として長年にわたり人と企業の成長を支援してまいりました。若さに甘んじることなく努力を継続し、目標に向かって挑戦し続ける加藤麗奈プロの姿勢は、現場で日々挑戦を続ける多くの働く人々を支援してきた当社の価値観と重なるものがあり、本スポンサー契約に至りました。

本契約に伴い、2026年シーズンより加藤麗奈プロは、ウェア左袖およびキャディバッグに「フジアルテ」のロゴを掲出し、JLPGAレギュラーツアーに参戦いたします。

今後もフジアルテは、加藤麗奈プロのさらなる飛躍を支援するとともに、スポーツ文化の発展だけでなく地域社会の活性化に貢献するため、様々な分野での支援活動を展開してまいります。

加藤麗奈（かとう・れいな）プロ プロフィール

2007年3月5日生まれ、兵庫県三田市出身。

ルネサンス大阪高等学校卒業後、現在は日本ウェルネススポーツ大学に在学中。

2024年JLPGAプロテストに初受験で合格し、同年度最年少合格者として注目を集めた。

2025年ステップ・アップ・ツアーで初優勝、同ランキング6位。

またファイナルQT7位に入り、2026年レギュラーツアー出場権を獲得。

〈加藤プロ コメント〉

この度、フジアルテ株式会社様にサポートいただけることを大変嬉しく思っています。

今年度はレギュラーツアーで初優勝できるよう、全力でプレーしてまいります。

応援よろしくお願いいたします。

フジアルテ株式会社について

1962年創業。創業以来60年にわたり総合人材サービス会社として、人材派遣・製造アウトソーシング・人材紹介を軸に事業を展開。

「多様な人材に活躍の場を提供し、企業には高付加価値サービスを提供する」という経営ビジョンのもと、性別や年齢、国籍に関わらず働く機会の創造や活躍の場を提供・推進。

現在、国内35拠点に加え、海外には現地法人も展開。またグループ会社には半導体設計・AIエンジニアリングを手がける株式会社シンコム、店頭販促アウトソーシングを専門とするフィクスコミュニケーションズ株式会社を有し、人材活用に関する包括的コンサルティングを通じ、高付加価値サービスを提供している。

詳細を見る :https://fujiarte.co.jp/

会社名：フジアルテ株式会社

所在地：〒552-0003 大阪市港区磯路1-6-19 フジビル

代表者：代表取締役社長 平尾 隆志

事業内容：総合人材サービス業

コーポレートサイト：https://fujiarte.co.jp/

しごとアルテ（自社求人メディア）：https://www.4510arte.jp/

【本件に関するお問合せ先】

フジアルテ株式会社 担当：広報室

電話：06-6314-6307