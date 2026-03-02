【国際女性デー】「私」に戻る時間を、美しさの味方に。LINK+U、自分をほどく香りを贈る「セルフ・リトリート キャンペーン」を開催

株式会社LINK

スキンケアブランド「LINK+U（リンク）」は、3月8日の国際女性デーに賛同し、一人ひとりが自分らしく輝く毎日を応援する特別企画として、2026年3月2日（月）より「セルフ・リトリート キャンペーン」を開催いたします。本企画は、プロダクトマネージャー中島の「忙しい日々の中でも、ふと自分に立ち返り、感性を大切にできる時間を持ってほしい」という想いから誕生しました。

期間中、対象のスキンケアアイテムをご購入いただいた方全員に、国際女性デーのシンボルカラーである“黄色（Happy Yellow）”をイメージしたルームフレグランスミスト(非売品)をプレゼントいたします。

■企画背景「私」に戻る。鏡の前で、自分を愛でるひとときを

プロダクトマネージャーの中島は、仕事やライフイベントなど、日々刻々と変化する環境で自分らしくあろうとする女性たちと向き合う中で、「つい自分のことを後回しにしてしまい、心の余裕がなくなってしまう」という声に耳を傾けてきました。

誰かのために頑張る毎日だからこそ、鏡の前で自分と向き合う時間は、ふと肩の力を抜いて一人の女性として自分を大切にしてほしい。そんな願いを込めて、国際女性デーという節目に、LINK+Uが大切にしている「自分を整える時間」を象徴する特別な香りをお届けします。

周りの女性たちも何かを頑張りながら、自分自身の人生をあきらめない選択をしています。この想いを、国際女性デーという節目に、商品という“体験”を通して社会に届けたいと考え、本企画を実施する運びとなりました。

■国際女性デーに際し、心と肌を整える特別なひとときを提案

本キャンペーンでプレゼントするルームフレグランスミストは、LINK+Uのスキンケアが叶える「肌を慈しむ時間」を、より豊かなものにするために開発された香りアイテムです。

毎日のスキンケアで肌を丁寧に整えたあと、仕上げにリビングや寝室の空間にこのミストをひと吹き。深呼吸を誘う香りが、忙しい日々のなかで「本来の自分」へと立ち返るスイッチとなります。

お仕事の合間のリフレッシュや、就寝前のリラックスタイムなど、お気に入りの空間を香りで満たすことで、心まで解きほぐされるような心地よいセルフケアの時間を体験ください。

■キャンペーン概要

対象商品

期間中に本品をご購入いただいた方（トライアルセットを除く）



対象期間

2026年3月2日（月）～3月8日（日）



販売店舗

LINK+U公式オンラインショップ

https://link-u-cosme.com/

■プロダクトマネージャー 中島茉純のコメント

「ライフステージが変わっても、自分らしさを諦める必要はありません。むしろ、自分を大切に慈しむ姿こそが、周りをも照らすしなやかな輝きになると信じています。このキャンペーンが、皆さまにとって『私らしく』を愛でるきっかけになれば嬉しいです。」

■LINK+Uについて

LINK+Uは、「Effortless Beauty 私らしくを、美しく。」をブランドメッセージに掲げ、一人ひとりのライフスタイルに寄り添うスキンケアを提案しています。

ナチュラルとサイエンスを掛け合わせた処方設計で、毎日無理なく続けられる“余裕ある美しさ”を目指しています。

■お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先・掲載時クレジット＞

LINK+Uお客さま窓口 フリーダイヤル 0120-100112

（9:00～17:00（日・祝日・年末年始・夏季休業日を除く））

＜ LINK+U ＞

「肌・心・からだ・環境の循環を整え、忙しくても私らしく輝く。」

新しいスキンケア体験を、ぜひ「LINK+U」で。

公式サイト :https://link-u-cosme.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/link_u_jp/

■株式会社LINKについて

社名 ：株式会社LINK

本社所在地：三重県伊勢市

代表者 ：代表取締役社長 松田 和志

設立 ：2024年10月

資本金 ：2,000万円

