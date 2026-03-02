ゼロスペックとFUKUDAの協業について

ゼロスペック株式会社

ゼロスペック株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 多田満朗、以下「ゼロスペック」）と株式会社 FUKUDA（本社：京都府京都市、代表取締役社長 三島 徹平、以下「FUKUDA」）は、協業に関する協定書（以下「本協定」）を締結しましたので、お知らせします。

配送員不足、及び燃料費はじめ物価上昇による配送コスト増加といった日本が抱える物流課題は、これまでゼロスペック、FUKUDA両社でそれぞれ向き合ってきたものですが、灯油配送や潤滑油配送のみならず、全国さまざまな業界、対象物で、いまだ数多く存在しております。

両社は、特に新しい業界・対象物における課題解決に向け、これまでお互いが培ってきたセンサー、及び業務・システムの技術を連携し、より多くの対象物の残量見える化、及びそれらに係る物流業務効率化のためのシステム・プラットフォームの開発に向け協業を推進していきます。本協定の狙いは、他業界・他対象物における課題解決にも並行して取り組んでいくことで、事業のスケールメリット創出を目指し、既存の業界及びお客様へもその恩恵を還元できるように努めることにあります。また、両社で今後共通して必要な技術開発については共同で推進する可能性を模索することで、開発コストの低減を図っていきます。

両社は、国内においてなくてはならない物流インフラを支えるべく、灯油・潤滑油に加え、他の新しい領域にもチャレンジすることで、より大きな社会インパクトを創出すべく努めてまいります。

（左：株式会社FUKUDA 三島社長、右：ゼロスペック株式会社 多田社長）

＜各社の会社・事業概要＞

[ゼロスペック株式会社]

会社ホームページ：https://www.zero-spec.com/

事業紹介ページ：https://5-now.com/

[株式会社 FUKUDA]

会社ホームページ：https://www.fukuda-lub.co.jp/

事業紹介ページ：https://www.fukuda-lub.co.jp/oms/

