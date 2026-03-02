【イベントレポート】ビジネスパーソンの心身を整える「栄養学×座りトレ」講座を開催。株式会社FaRMが提案する、自宅やオフィスで完結する新しいウェルビーイングの形

株式会社FaRM

今回の講演会では、日々の筋トレをより効果的にするための栄養学、そして

忙しい社会人でもオフィスや在宅ワーク中に「座りながら」実践できるトレーニングレクチャーを実施しました。

会場では、日々の栄養補給に役立つサプリメントの展示・販売に加え、

セルフケアに関する専門的なコンテンツを提供。参加者同士の交流も活発に行われ、コミュニティとしての熱量を感じる場となりました。

今後は、筋トレやライフスタイル分野を掛け合わせた企画を定期開催し、

「美と健康を楽しむコミュニティ」の形成を目指してまいります。

【イベントの背景】

忙しい現代のビジネスパーソンにとって、健康の維持・向上には適切な栄養摂取と適度な運動が不可欠です。

運動や栄養摂取による外見の変化は、自己肯定感の向上や仕事のパフォーマンスアップに直結するため、そのニーズは年々高まっています。最近ではAI搭載の健康管理アプリも普及していますが、依然として運動時間の確保や独学での栄養管理にハードルを感じる方も少なくありません。

こうした背景から、仕事の合間にできるワークアウトの紹介や、すぐに実践できる「栄養学の基礎」を学ぶ講演会を初開催する運びとなりました。

【イベント概要】

・イベント名：ビジネスパーソンの心身を整える「栄養学×座りトレ」講座

・開催日時：2026年2月22日（日）7:30～8:30

・開催場所：東京都新宿区大久保1丁目12-6 ドン・キホーテ新宿店 B1F

・内容：

- サプリメント展示・販売、及びミニセミナー（講師：渡邊芳樹）

- 座ったままトレーニングの実技レクチャー（講師：渡邊芳樹）

- 来場者同士の交流トーク会

- 参加者数：15名

【今後の展望】

ワークアウトやエクササイズイベントを定期開催し、筋トレをきっかけに広がる交流や、これまで培ってきた美容事業のノウハウを融合させます。誰もが「自分を整えること」を習慣として楽しめる場づくりを、今後も推進してまいります。

【株式会社FaRM】

株式会社FaRMは、「仕事や事業を通じて、人生の質を高め、心身共に健康でエネルギッシュな毎日を創出する」をビジョンに掲げ、

フィットネス・美容・ライフスタイル分野で事業を展開しています。

多様な人々が自分らしく整い、健やかに生きられる社会を目指し、理想の自分を叶えるためのサポートに邁進してまいります。

会社名：株式会社FaRM

所在地：東京都新宿区高田馬場3－2－14 天翔高田馬場ビル413号室

代表者：渡邊 芳樹

設立：2021年4月

URL：https://farm-project.co.jp