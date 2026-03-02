フェアコンサルティンググループ、ケニアのナイロビに新拠点を設立

株式会社フェアコンサルティング

フェアコンサルティンググループ（グループ代表：伴 仁）は、この度、ケニアの首都ナイロビに新たなオフィスを開設いたしました。

これにより、グループ全体で21カ国/地域、37のグローバル拠点体制となります。

■背景/目的

近年、アフリカは人口増加や都市化の進展、所得水準の向上を背景に、中長期的な成長市場として世界的に注目されています。アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）の進展により、域内貿易の拡大と一市場化を目指した取り組みが進む中、日本企業を取り巻く事業環境も新たな局面を迎えています。

日本貿易振興機構（JETRO）の調査によれば、現地需要の拡大を背景として、アフリカに進出する日系企業の営業黒字割合は2年連続で過去最高水準となり、事業拡大意欲の高まりが確認されています。一方で、制度運用や情報不足、各国ごとの規制差異といった課題も存在しており、専門的な支援ニーズは依然として高い状況にあります。

その中でも、東アフリカの経済ハブとして位置付けられるケニアは、比較的安定した政治環境や金融・通信インフラ、英語を公用語とするビジネス環境を背景に、多国籍企業の地域統括拠点が集積する国として知られています。

首都ナイロビは国際機関や外資企業が多数進出する都市であり、域内ビジネスの拠点として発展を続けています。日本企業においても、製造業、商社、インフラ、物流、ICTなどを中心に進出事例が増加しており、JETROの調査では、アフリカに進出する日系企業が今後注目する国としてケニアが最多となるなど、東アフリカ市場へのゲートウェイとしての重要性が高まっています。

当グループにとってアフリカ地域への拠点開設は今回が初となりますが、本ナイロビオフィスの開設により、東アフリカを中心とした新興市場における支援体制を強化し、日本企業の進出検討段階から事業運営フェーズまで一貫したサポートを提供してまいります。

今後は、既存のグローバルネットワークとの連携を通じて、アフリカと他地域をまたぐクロスボーダー案件にも対応し、より実効性の高いコンサルティングサービスの提供を推進してまいります。

■概要

＜ナイロビオフィス＞

[名称] FCG ACCOUNTING KENYA CO., LTD.

（フェアコンサルティングケニア ナイロビオフィス）

[住所] 7th Floor Block I Eden Square Chiromo Road P.O. BOX 856 - 00606 Nairobi, Kenya

[事業内容]

・進出支援コンサルティング

・会計・税務コンサルティング

・人事・労務コンサルティング

・各種プロジェクト支援業務

[開設日] 2026年3月1日

■フェアコンサルティンググループについて

世界21ヵ国/地域、37直営拠点 （2026年3月時点）

フェアコンサルティンググループは日本発の会計事務所系グローバルコンサルティングファームです。

グローバル直営拠点には日本人会計⼠などの専門家が多数在籍し、現地の会計・税務の専門的な対応のみならず、M&Aアドバイザリーやシステムソリューションなど海外事業展開フェーズに応じた様々なソリューションをご提供しております。

