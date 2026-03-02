インディーゲームの祭典『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』に「Mr.GAMEHIT」が協賛決定

株式会社メイラボ

ゲーム業界に特化した動画制作・広告運用サービス「Mr.GAMEHIT（ミスターゲームヒット）」（https://mrgamehit.com/）を提供する株式会社メイラボ（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤 真一）は、インディーゲームの祭典『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』に協賛しましたことをお知らせします。また、イベント開催を記念し、特別キャンペーン「【TIGS2026開催記念】ゲームPV制作98,000円祭り」を実施いたします。

協賛の背景

Mr.GAMEHITは「地球上をゲームプレイヤーで満たす」をミッションに掲げ、ゲーム業界特化型の動画広告サービスとして、数多くのタイトルのユーザー獲得をサポートしてきました。私たちは動画を通じてゲームの魅力を最大化し、”初めてゲームを手に取る人々”を創出することで、世界中のゲームプレイヤー人口の増加に貢献しています。

現代のゲーム市場においてインディーゲームは、これまでにない斬新な発想と自由なクリエイティビティの源泉です。インディーゲームから始まって、世界一の販売数を記録した「Minecraft」、シンプルかつ新しい切り口で大ヒットし、映画化もされた「8番出口」、口コミで一気に30万本の売上を達成した「都市伝説解体センター」など、動画や配信をきっかけに爆発的なヒットを記録し、普段ゲームをしない層までをも熱狂させるタイトルが続々と誕生しています。

他にも多数存在するであろう、「まだ見ぬ名作」が世に広まることこそが、ゲームプレイヤー人口を増やす最大の鍵です。

本イベントは、クリエイターの情熱が詰まった作品と、新たな刺激を求めるプレイヤーが直接つながる非常に大切な場です。魅力的なタイトルとの出会いが、一人でも多くの新しいゲームファンを生み出すことを願い、全力で本イベントを応援します。

イベント概要

TIGS2026開催記念キャンペーン

『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』開催を記念し、高クオリティのPVを格安でお試しいただけるキャンペーンを本日より行います。リスクを最小限に抑えた価格で、全ての企業様にMr.GAMEHITが作るPVのクオリティを実感していただけます。

▼【TIGS2026開催記念】ゲームPV制作98,000円祭りの詳細はこちらのフォームから▼

Mr.GAMEHITについて

Mr.GAMEHITは、ガチゲーマー集団によるゲーム業界に特化した「動画制作」と「広告運用」をご提供するサービスです。ゲームプロモーションにお悩みの企業様へ、戦略立案から企画・制作・分析、クリエイティブ改善まで一気通貫でサポートしています。

【ゲーム動画制作】Mr.GAMEHIT CR

ゲームへの理解度が深いゲーマーが、過去5,000本以上の制作実績を元に、「成果+ビジュアル」に拘った“思わずプレイしたくなる動画”を制作いたします。CTR 2倍達成、CPI 40％削減などの実績をあげており、有名タイトルからインディーゲームまで、国内外のゲーム会社、広告代理店、ゲームメディア等にご利用いただいています。

【ゲーム広告運用】Mr.GAMEHIT AD

大手広告代理店でゲーム広告運用経験のあるゲーマーが、ハイクオリティな動画CRを用いて、AI自動運用を攻略する広告運用をご提供いたします。蓄積された様々なゲームタイトルのデータを活用し、”勝ちクリエイティブ”を資産化するクリエイティブ運用を行うことで、広告成果の改善と最適化を実現しています。

会社概要

社名 ：株式会社メイラボ（MEILABO CORPORATION）

所在地 ：東京都港区南青山3-8-40 青山センタービル2F

代表取締役：佐藤 真一

事業内容 ：動画制作、広告運用、システム開発、Web制作、IT・Webコンサル

