【名古屋開催】“リリースを出しても載らない”を卒業、広報初心者向け実践セミナー「広報の“キホン”」4月16日開催 ～中部生産性本部セミナーに舩木真由美が登壇～

株式会社シプード

広報戦略支援および広報人材育成を手がける株式会社シプード（本社：東京都中央区、代表取締役：舩木芳雄・舩木真由美）は、2026年4月16日（木）、一般財団法人 中部生産性本部（名古屋市）が主催する企業広報担当者初級セミナー「広報の“キホン”」に、代表取締役 舩木真由美が講師として登壇いたします。

本セミナーは、広報担当1～3年目の方やこれから広報を担当する方、また体系的に広報を学び直したいマネージャー層を対象とし、「掲載につながるリリースの作り方」と「記者との信頼関係の築き方」を解説するとともに、参加者同士で取り組むタイトルづけ実践ワークショップを行う実践型プログラムです。

会場は名古屋市内の中部生産性本部セミナールームで開催されます。中部生産性本部の会員企業に限らず、一般企業の広報担当者も参加可能です。

【詳細・お申込みはこちら】https://www.cpc.or.jp/cpc/pages/236/

■ 背景

企業広報の役割は年々高度化・多様化しています。

一方で、広報部門は少数精鋭体制であることが多く、OJT頼みの育成になりがちです。

・「リリースを書いても掲載につながらない」

・「ニュースになる切り口が分からない」

・「記者との関係づくりの方法が分からない」

といった悩みを抱える広報担当者は少なくありません。

本セミナーでは、単なる理論解説ではなく、実際のリリースを用いたタイトルづけワークショップを通じて、“明日から使える”実践知を習得します。

■ セミナーの特徴

1．広報の基本を体系的に理解

まずは土台づくりから。

広報と広告の違いを整理し、「攻め」「守り」「受け」3つの広報の役割を理解します。広報担当者に求められる視点や姿勢を体系的に学び、日々の業務を“なんとなく”ではなく、戦略的に捉え直します。

2．ニュースになる情報の見つけ方

「なぜ載らないのか」を構造的に整理します。

記者が関心を持つ切り口とは何か、「社会性」「新規性」「話題性」をどう加えるか、実例を交えながら解説。自社の情報を“ニュースの視点”で見直す力を養います。

3．タイトルづけ実践ワーク

本セミナーの大きな特長は、実際に手を動かすワークショップ形式です。

まず、「タイトルが9割を決める」と言われる理由を解説。その後、実際のプレスリリースを題材に、少人数のグループでタイトルづけに挑戦します。

・よいタイトルと悪いタイトルの比較

・“誰に・何を・なぜ今”の整理

・グループディスカッションと講師講評

を通じて、「読まれるタイトル」「伝わるタイトル」の具体的な法則を体験的に学びます。

単なる講義ではなく、参加者同士の視点の違いに触れることで、自社では気づきにくい改善ポイントを発見できる実践型プログラムです。

4．記者とつながるための具体策

リリースを出して終わりにしないための、メディアリレーションの基本も取り上げます。

・新聞／テレビ／オンライン媒体の違い

・媒体研究の進め方

・SNSを活用した関係づくり

・記者クラブの活用方法

「どう連絡するか」ではなく、「どのように継続的な関係を築くか」という観点から、現場で活かせる実践的なポイントを解説します。

■ 講師コメント（舩木 真由美）

広報は“特別な才能”ではなく、正しい型と視点を学べば誰でも伸ばせる専門職です。

今回は初心者の方でも「ニュースにできる」実践力を身につけていただく内容にしています。リリースを出して終わりではなく、記者との信頼関係を築く第一歩を一緒に踏み出しましょう。

■ 開催概要

名称：2026年度 企業広報担当者初級セミナー「広報の“キホン”」

～初心者でもニュースにできるリリースづくりと、記者とつながる第一歩～

日時：2026年4月16日（木）13:00～16:30

会場：中部生産性本部セミナールーム（名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル11階）

※オンライン配信はありません

対象：

・企業広報部門担当者

・これから広報を担当される方

参加費（税込）：

・中部生産性本部 会員：36,300円

・一般：47,300円

申込締切：2026年4月9日（木）

※定員に達し次第、受付終了となります。

詳細・申込URL：

https://www.cpc.or.jp/cpc/pages/236/

【セミナーに関するお問い合わせ先】

一般財団法人中部生産性本部 担当：吉村・羽広・中川

〒460-0003 名古屋市中区錦 2-15-15 豊島ビル 11 階

TEL：052-221-1261

HP：https://www.cpc.or.jp/cpc/

■ 講師プロフィール

株式会社シプード 代表取締役 舩木 真由美

大学卒業後、人気番組『とくダネ！』の制作に携わる。その後PR会社を経て楽天に入社し、楽天市場のPR担当として広報組織の立ち上げに参画。「楽天賞」を3度受賞。2014年に独立し、企業の広報人材を育成する業界初の「広報・PRの家庭教師サービス」を開始。これまで200社超の広報担当者を指導。

現在は、リリース配信から記者情報管理までを一元化するオンライン広報サービス「PRONE（プロネ）」を提供し、全国1,500社が利用。AIを活用した“攻めの広報PR”を推進している。

また、広報専門家として上場企業の社外取締役を務めるほか、2023年には厚生労働省の広報アドバイザーを務めた。

■会社概要

会社名：株式会社シプード

代表者：代表取締役 舩木芳雄・舩木真由美

設立 ：2011年2月21日

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

資本金：1,000万円

HP：https://shipood.com/

事業内容：

・オンライン広報サービス「PRONE（プロネ）」事業の開発・運営

・企業向け広報・PR支援「広報・PRの家庭教師」事業

▼PDFプレスリリースはこちらよりダウンロードください。

https://prtimes.jp/a/?f=d46649-51-e582e8f7325e16e7961d194b9159e1bc.pdf