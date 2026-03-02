ファーストライト・キャピタル、フィジカルAI領域で挑戦する起業家を対象にした起業家支援プログラム「フィジカルAI Thinka」を開始

ファーストライト・キャピタル株式会社

ファーストライト・キャピタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岩澤 脩、以下「ファーストライト」）は、フィジカルAIに特化した起業家支援プログラム「フィジカルAI Thinka（シンカ）」を2026年4月より開始します。本日より参加者募集を開始しました。

本プログラムは、フィジカルAI領域に挑戦する起業家が、顧客獲得・資金調達・社会実装までを前進させるための6か月間の起業家支援プログラムです。専門家による伴走支援と実践的なアウトプット機会を通じて、事業の前進を加速させます。

応募する :https://forms.gle/4CtnzmrFceATGqVC8

※プログラム詳細はこちら(https://firstlight-cap.notion.site/physical-ai-thinka)（参加メリット・プログラムスケジュールなど）

開催背景

テクノロジーはデジタル空間を超え、物理世界の動態を理解し、自律的にタスクを完遂する「フィジカルAI」の時代へと進化しました 。大規模言語モデルから視覚言語モデルへと進化した「知能」は、今や現実空間を理解し、直接介入できる段階に到達しています 。少子高齢化による深刻な人手不足、熟練技術の継承不足、インフラの老朽化など、日本の基幹産業が直面する構造的な供給制約を突破する鍵は、まさにこの知能にあります。

現在、フィジカルAIを巡る競争はグローバルで加速しています。日本が産業競争力を維持・強化していくためには、この領域に挑戦する起業家を継続的に生み出すとともに、エコシステム全体の連携・共創を活性化していくことが不可欠です 。こうした背景を踏まえ、ファーストライト・キャピタルは、フィジカルAI領域に挑戦する起業家が集い、共に成長する起点として本プログラムを始動しました。

フィジカルAI Thinkaとは

本プログラムは、日本の基幹産業が直面する構造的な課題を「フィジカルAI（Physical AI）」によって解決し、次世代の産業基盤を創出することを目的とした6か月間の起業家支援プログラムです。

フィジカルAI領域に特化した起業家が集う濃密なコミュニティを基盤に、講師・アドバイザーによる合同セッションや個別メンタリングを通じた専門的なインプットと、PMR（初期市場調査）やICP（理想の顧客像）特定、現場業務フロー整理などの実践的なワークによるアウトプットを両輪として、各参加者の事業の前進を支援します。

さらに、フィジカルAI領域に精通したキャピタリストが伴走し、状況に応じた投資検討を行うとともに、最終日の成果発表会では事業会社やVCへの直接ピッチ機会を提供することで、顧客獲得や資金調達などプログラム終了後の具体的な事業成長につなげます。

募集概要

応募期間：2026年2月27日（金）～2026年3月20日（金）

採択者通知：2026年03月31日（火）

プログラム実施期間：2026年4月 ~ 2026年10月

詳細ページ：https://firstlight-cap.notion.site/physical-ai-thinka

フィジカルAI Thinka アドバイザー・講師陣

対象者- 対象- - シード調達前後の起業家または起業準備中の方- - 起業前（在学中・在職中）の研究者・エンジニア（本プログラム採択後に創業予定の方）- 対象とする産業領域の例※下記は代表的な例示であり、既存のカテゴリーに囚われず、定義の本質である「現実世界への物理的介入」を伴う、野心的な新しいアプローチを歓迎します。- - インフラ&建設：熟練工の激減やインフラ老朽化という危機に対し、建設機械の自動化や、現場全体を俯瞰する「空間知能」を実装する。- - 物流&モビリティ：物流クライシスや移動弱者の課題に対し、自動運転や群制御技術で、物理的な移動ネットワークを再構築する。- - 製造&生産：これまでのFA（ファクトリーオートメーション）では難しかった「柔軟性」をAIで実現し、技術承継や人手不足の壁を越える- - 一次産業：広大なフィールドと予測不能な自然環境に対し、センシングとロボティクスで「持続可能な食料生産」を実現する。- - サービス・生活・社会基盤：医療、介護、災害対応など、失敗の許されない環境や、ホスピタリティが求められる現場で、人を支え、守る。- - 汎用ヒューマノイド&基盤モデル：特定のタスクではなく、「あらゆる環境」に適応する「汎用人型ロボット」や、それを動かすための「ロボット用基盤モデル」の開発。

本プログラムには、フィジカルAI・ロボティクス・AI基盤領域で豊富な実績を持つ専門家・事業家がアドバイザー・講師として参画予定です。技術・事業の両面から実践的な支援を提供します。

※2026年3月2日時点で参画が確定している方のみ掲載しております。今後、順次追加予定です。

講師

宇尾野 彰大氏｜株式会社事業人 代表取締役・共同代表

早稲田大学卒。株式会社リクルート入社後、営業・事業開発・経営企画など複数事業・複数職種を経験し、ゲーム開発会社で開発統括・PMOを担う。株式会社ユーザベース人事統括、株式会社ニューズピックスにて人事責任者／HRBPを経て、株式会社事業人を創業、共同代表。大手企業、地方成長企業、急成長スタートアップ、学校法人などで社外CHROを担い、組織戦略の策定・実装、幹部採用、PMI案件に多数関与。組織づくりのリーダー「FutureEnabler」の輩出を目指し、経営と現場の両輪で伴走支援・育成に取り組む。一般社団法人日本HRBP協会理事、Podcast「おいしい組織」MC、株式会社インバウンドプラットフォーム（東証5587）社外取締役

白木裕士氏｜TechMagic株式会社 代表取締役社長

高校・大学はカナダに単身留学し、ハーバード大学院COReを修了。ボストン コンサルティング グループにて通信・製造業を中心に、新規事業開発、グローバル戦略、組織改革など多岐にわたるプロジェクトに従事。大学時代に起業、Exit実績を持つ。2018年TechMagicを創業。

野崎 大幹氏｜Zen Intelligence株式会社 代表取締役

慶應義塾大学・大学院にて情報工学を専攻。未踏IT人材発掘・育成事業採択。変形しながら不整地を移動するソフトロボットを研究・開発し、IEEE IROS等ロボット分野の国際会議で複数採択・発表。卒業後、Arthur D. Little Japanにて、製造業に対する新規事業戦略/中長期戦略の策定支援を行う。Zen Intelligence株式会社を創業（旧: SoftRoid）。剣道5段。建設会社にて数ヶ月間の現場監督見習いを行い、AIとハードウェア技術により現場の課題を解決するサービスの着想を得る。

松井 健氏｜ｕｇｏ株式会社 代表取締役 CEO

東京工科大学 メディア学部卒。2006年 (株)モンスターラボ(5255)の創業メンバーとして参画し、

2011 年 IoT デバイス開発会社を創業し量産経験を経て、2018年ｕｇｏ株式会社を創業、代表取締役 CEO に就任。

オフィスビル・商業施設などの警備やデータセンターや発電所など点検分野での導入が進められている。

「第11回 ロボット大賞 ビジネス・社会実装部門 優秀賞」、「第8回インフラメンテナンス大賞 総務大臣賞」を受賞し、経済産業省の“J-Startup”にも選定され、日本のロボティクス市場を牽引している。

村上 未来氏｜株式会社somebuddy 代表取締役（共同経営者）

2000年に慶應義塾大学商学部卒業。同年、公認会計士の二次試験合格後、中央青山監査法人に入所、その後、UBS証券投資銀行本部、KPMGヘルスケアジャパンを経て、2012年にユーザベースに入社。CFOとして同社のIPOやファイナンス、米国企業の大型買収などに尽力し、2019年4月にユーザベースを退職、独立しsomebuddyを設立。また現在、クリアル株式会社社外取締役、株式会社ユーグレナ社外取締役監査等委員、INCLUSIVE株式会社社外監査役、ランサーズ株式会社社外取締役監査等委員を務める。



頼 嘉満｜ファーストライト・キャピタル株式会社 マネージング・パートナー

国際基督教大学卒業後、日欧にてDX・業務改革プロジェクトに従事。その後、米系戦略ファームにて、製造業・ヘルスケア・消費財業界での経営戦略立案やアジア進出プロジェクトの統括責任者を務める。DCM Venturesにてfreeeなどのスタートアップへの投資を担当。2014年に中国テック企業Happy Elementsに参画し、取締役兼日本代表として日中における新規事業の立上げを統括。IEビジネススクールMBA修了。JVCA理事。

アドバイザー

岡 瑞起氏｜千葉工業大/Artificial Life Institute

千葉工業大学 変革センター主席研究員、博士（工学）。一般社団法人人工生命国際研究機構代表理事、株式会社ConnectSphere代表取締役。経済産業省「未踏IT人材発掘・育成事業」プロジェクトマネージャー。専門は人工生命、Open-Endednessの研究。著書に『ALIFE：人工生命──より生命的なAIへ』など。AIが企業活動や人間の創造性にもたらす影響を、学術研究とビジネス実践の両面から探求している。

木村 公哉｜アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 スタートアップ事業本部 技術統括部 シニアスタートアップソリューションアーキテクト

2023年よりディープテックスタートアップを担当。支援プログラムの立ち上げなどに尽力し、2025年よりフィジカルAIをはじめとしたロボティクス関連領域にも支援を拡大。2026年1月に「フィジカルAI開発支援プログラム by AWSジャパン」を発足。VC・政府とのディスカッションを通じ、フィジカルAI・ディープテック領域のエコシステム形成にも取り組んでいる。

中川 友紀子氏｜株式会社アールティ 代表取締役

2005年、サービスロボットの開発・販売・研修を手掛ける株式会社アールティを創業し、代表取締役に就任。アールティは「Life with Robot」「Work with Robot」をミッションに掲げ、AIとロボティクスの高度人材育成を行う教育事業と、AIとロボットによる軽作業の自動化を推進するフィジカルAI事業を展開。2017年には未来創生ファンドをリードとして投資を受け、食品工場向け人型協働ロボット「Foodly」や人型ロボットの開発を進める。現在、成長中のフィジカルAIベンチャー企業として注目を集める。

針原 佳貴｜アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 スタートアップ事業本部 技術統括部 シニア フロンティア AI スタートアップ ソリューションアーキテクト

AWS Japan にて、生成AIスタートアップ企業を中心に2019年頃から技術支援を担当。マルチモーダル生成AIに従事し、「写真で一言 ボケて電笑戦」を企画、ACCブロンズ受賞。AWS LLM開発支援やAmazon Bedrock Marketplaceでの日本発基盤モデル公開、フィジカルAI支援などを日本国内の生成 AI 技術発展に携わる。 日本におけるクラウド量子コンピューティングサービス Amazon Braket の普及や、 国産量子コンピュータのクラウド公開にも尽力。大阪大学 量子情報・量子生命研究センター 招へい准教授。 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 博士課程修了。博士(情報理工学)。

ファーストライト・キャピタルについて

ファーストライト・キャピタルは、SaaS、AI、オートメーションなど、デジタル領域のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。日本の人口減少に伴う社会課題の解決に挑む、アーリーステージのスタートアップに対して、投資と成長支援を行っています。私たちは、世界の新産業を創造する「起業家と事業」の成長プロセスを、「リアルな事業経験」を基にリードし、投資先のビジョン実現をサポートしています。

会社名：ファーストライト・キャピタル株式会社

所在地：東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー35階

代表：代表取締役 岩澤 脩

設立：2018年2月16日

URL：https://firstlight-cap.com/