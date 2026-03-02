GATES、関西電力株式会社と系統用蓄電池事業に関する業務提携基本契約を締結
GATES Concludes Basic Agreement for Business Alliance with Kansai Electric Power on Grid-Scale Battery Storage Business


- Commences Joint Exploration, Acquisition, and Feasibility Study of Project Sites -




GATES株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：関野 雄志、以下「GATES」）は、関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市、以下「関西電力(https://www.kepco.co.jp/)」）と、系統用蓄電池事業を念頭に置いた事業用地の探索、取得および事業スキームの検討に関する業務提携基本契約（MOU）を締結し、共同検討を開始いたしました。



Tokyo, Japan - GATES Inc. (“GATES” or the “Company”)has entered into a Basic Agreement for Business Alliance (MOU) with Kansai Electric Power Co., Inc. (Head Office: Osaka City, Osaka; hereinafter “Kansai Electric Power”) regarding the exploration and acquisition of project sites and the examination of business schemes for grid-scale battery storage projects. The two companies have commenced joint studies based on this agreement.


（English version : https://ir.gatestokyo.co.jp/en/ir/kansai-electric/(https://ir.gatestokyo.co.jp/en/ir/kansai-electric/)






■ 関西電力の系統用蓄電所事業戦略


関西電力は、グループの総合力を活かし、全国で系統用蓄電所のトータルサポートサービスである「カン-denchi」サービスを精力的に展開しており、２０３０年代の早期に約１００万ｋＷの開発を行うことで、国内トップランナーを目指しています。



■ 業務提携の背景


再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、電力需給の安定化に資する系統用蓄電池の役割は重要性を増しています。
その実装にあたっては、電力系統への接続条件や法令適合性を踏まえた用地の選定および適正な評価が求められます。


本提携は、GATESが有する不動産分野での用地探索および権利調整に関する知見と、関西電力が有するエネルギー事業に関する専門性を活かし、事業可能性について相互に検討を行うものです。



■ 提携内容（共同検討事項）


両社は、以下の事項について誠意をもって協議を行います。


　　1) 系統用蓄電池事業を想定した事業用地の探索、取得および情報共有


　　2) 候補地における技術面・法務面・事業面からの適正評価


　　3) 必要に応じた行政手続に関する確認および助言


　　4) 事業モデルおよび役割分担の検討


なお、本提携は非独占の枠組みであり、特定の事業実施、土地取得、投資等を約束するものではありません。今後の協議の結果に基づき、個別契約の締結について事業性の検討を行います。



■ 今後について


GATESは、本提携を通じてエネルギーインフラ分野における知見の深化を図るとともに、関係各社との協議を重ねながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。


具体的な進展があった場合には、適切にお知らせいたします。



■ 「GATES株式会社」について


GATESは、不動産領域におけるDX推進を通じ、用地探索・権利調整・事業化支援を行っております。
現在は、系統用蓄電池分野における土地探索・事業化支援プラットフォーム 「 蓄託 ～TIKTAK～」 を展開し、複数の事業パートナーとの協議を進めています。


　　　　　　　　　　　　蓄託 （TIK TAK ／ チクタク）



内容　：　蓄電池用地マッチング、


　　　　　ストラクチャード・ファイナンス支援


対象　：　蓄電池事業者、再エネ事業者、


　　　　　土地所有者


URL ：　https://tiktak-jp.com/





【 GATES株式会社　代表取締役 関野 雄志 コメント 】


「再生可能エネルギーの導入が進む中で、電力の安定供給を支える蓄電池の役割は、社会インフラとして益々重要になっています。


その実装には、単に設備を設置するだけではなく、地域との調和、法令遵守、系統接続条件への適合など、多面的な検討が不可欠です。


本提携は、関西電力株式会社様のエネルギー分野における専門的知見と、弊社が不動産領域で培ってきた用地探索・調整力を活かし、社会にとって合理的で持続可能な形を共同で検討していく取り組みです。


私たちはプラットフォーム運営企業として、公平性と透明性を重視しながら、複数の関係者との対話を重ねております。本提携もその一環であり、特定の枠組みに限定されるものではありません。


今後も、地域社会との調和を大切にしながら、エネルギーインフラの安定化に資する取り組みを丁寧に積み重ねて参ります。」




►GATES株式会社（GATES Inc.）




本　社　 ：　東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー34階


代表者　 ：　代表取締役社長　関野 雄志


創　業　 ：　2012年12月


資本金　 ：　1億円


事業内容 ：　■金融領域


　　　　　　　　RWA事業


　　　　　　　　クラウドファンディング事業


　　　　　　　　レンディング事業


　　　　　　 ■再生可能エネルギー領域


　　　　　　　　系統用蓄電池の開発・運営管理事業


　　　　　　　　系統用蓄電池ストラクチャード・ファイナンス事業


　　　　　　　　太陽光発電投資事業


　　　　　　 ■不動産投資領域


　　　　　　　　投資用ワンルーム販売事業


　　　　　　　　投資用ワンルーム売却事業


　　　　　　　　一棟不動産投資事業


　　　　　　　　海外不動産投資事業


WEBサイト：https://gatestokyo.co.jp/　