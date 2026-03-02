インクルード株式会社

うつ症状や適応障害、大人の発達障害などが原因で休職・離職している方々の復職や就労を支援する自立訓練（生活訓練）事業所／就労移行支援事業所ニューロリワークを運営するインクルード株式会社（東京都渋谷区／代表取締役 尾崎浩一）は、2026年4月1日付で、医療・ヘルスケア分野に特化したBPaaSプロバイダーとしてWell-beingサービスを提供する株式会社メンタルヘルステクノロジーズ（東京都港区／代表取締役 刀禰真之介）＜東証グロース上場 証券コード：9218＞のグループに参画することをお知らせいたします。

■ 背景と目的

当社はこれまで「ニューロリワーク」を通じて、メンタルヘルス不調によって休職された方々の復職・再就職支援に注力してまいりました。一方、メンタルヘルステクノロジーズ社はメンタルヘルスのクラウドサービス「ELPISシリーズ（産業医クラウド）」などを通じて企業のメンタルヘルス不調の「予防」と「早期発見」に強みを持っています。

この度のグループ参画により、両社の経営資源を統合することで、「不調の未然防止（予防）」から「休職中のサポート」、そして「スムーズな復職（再適応）」までを一貫して支援する、日本最大級のメンタルヘルスケア・プラットフォームの構築を目指します。

■シナジーによる強化ポイント

・法人向けソリューションの拡充：

産業医とリワーク施設が連携することで、休職者のスムーズな職場復帰プログラムを企業へ提供することが可能となります。

・サービス品質の向上：

メンタルヘルステクノロジーズ社の持つ医学的知見やIT基盤と、当社の脳科学的アプローチを融合させることで、次世代型ケアの開発が可能となります。

・拠点展開の加速：

グループの経営基盤を活かすことで、より多くの地域で「ニューロリワーク」を提供できる体制の整備が可能となります。

■既存利用者・お取引先様へ

本件に伴う当社の社名、運営体制、および現在提供中の「ニューロリワーク」各拠点のサービス内容に変更はございません。現在ご利用中の皆様、および関係各所の皆様におかれましては、引き続きこれまで通りサービスをご利用いただけます。

＜会社概要＞

インクルード株式会社

◇設立 ：2013年3月4日

◇所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 第35荒井ビル4階

◇代表者：代表取締役 尾崎 浩一

◇事業内容：

・自立訓練（生活訓練）事業所／就労移行支援事業所「ニューロリワーク」の運営

・特定相談支援事業所「インクルード相談支援センター」の運営

・「ブレインフィットネス研究所」の運営