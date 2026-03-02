韓国アイドル多数着用！Y2Kブランド「AVANDRESS(アヴァンドレス)」日本初POP-UP開催中！

写真拡大 (全5枚)

nugu Japan株式会社

今回のPOP-UP STOREでは、AVANDRESSならではのムードや着心地を実際に体感いただける機会として展開。本イベントを通じて、日本市場における今後の展開の可能性を探ります。




ブランド概要


AVANDRESSは、韓国を拠点に展開するカジュアル・コンテンポラリーブランド。日常に自然と馴染むアイテムを提案し、トレンドに過度に流されることなく、シルエット・素材・ディテールのバランスを重視した、長く愛用できるデザインを展開しています。


カジュアルさの中に女性らしさを感じさせるスタイルを軸に、アウター、ニット、パンツ、バッグなど、デイリーに活躍するアイテムを幅広くラインナップ。手に取りやすい価格帯でありながら、高い完成度を実現している点もAVANDRESSの魅力です。


- Instagram：@avandress_(https://www.instagram.com/avandress_/)




開催概要



期間 : 2026年2月20日（金）～ 2026年3月5日（木）
開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」



POPUP STORE EVENT


【 POPUP限定 人気アイテム 最大30%OFF SALE 実施 】


- Pigment Felt Crop Hoody　20% OFF
- Pigment Felt Overfit Hoody　20% OFF
- Moon Comet Bag　30% OFF


【購入金額別ノベルティ】


- \10,000以上：Aa Cap
- \30,000以上：Claire Bootcut Knit Pants
- \50,000以上：Baguette Shoulder Bag

※カラーはランダムとなります。


※なくなり次第終了となります。




次回POP-UPのお知らせ


AVANDRESS POP-UP 終了後、3月6日（金）より韓国レディースアパレルブランド「SOMEWHERE BUTTER（サムウェアバター）」がPOPUP STOREを同時開催予定です。


引き続き、今後の新たなブランド展開にもぜひご期待ください。






メディア（取材）に関するお問い合わせ先


担当：松本（partnership@nugu.jp）