ホテル・レストランの紅茶提供を格上げ。英国王室にも献上した老舗紅茶ブランド「George Steuart Tea（ジョージシチュアートティー）」から、袋入りトライアングルバッグ新登場！

「美と健康を楽しもう」をキーフレーズに、上質な食とライフスタイルを提案する株式会社味とサイエンス（本社：東京都中央区）は、スリランカ最古の紅茶ブランド「George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）」から、ホテル・レストランにおすすめの新商品「トライアングルバッグ（袋入り）」を卸限定で発売いたします。


開発背景

近年、
・客単価向上を目的とした“ドリンク品質の底上げ”
・アフタヌーンティー需要の増加
・サロンやホテルラウンジでの「ブランド紅茶」導入ニーズ


……が高まっています。



一方で、現場では、
・リーフティーでの提供はオペレーションが煩雑
・安価な平型ティーバッグでは香りが立ちにくい
……という課題がありました。



そこで、「オペレーションは簡潔に、味わいは本格的に」を実現する業務用モデルとして、本商品を開発いたしました。


ホテル・レストラン導入メリット

１.トライアングルティーバッグで“リーフ級”の抽出力

三角錐型のトライアングル構造により、茶葉が内部でしっかりジャンピング。


ポットで淹れたリーフティーに近い香り立ちを実現します。


　→ 客席での第一印象が明確に変わります。
　→ アフタヌーンティー、コース後の提供にも対応可能。



画像はクイーンズチョイスのティーバッグ

２. 小容量パックで香り劣化を抑制

袋入り少量パック仕様のため、


・開封後の長期保管による香り飛びを防止
・フレーバーごとの回転管理が容易
・複数種類導入時も品質維持が可能



フレーバー入りの紅茶は“鮮度が命”です。必要な分だけを新鮮な状態で使える設計となっております。


３. 客単価向上につながるブランド力

George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）は、


・1835年創業
・英国王室献上実績
・ANA国際線ファーストクラス採用


を持つ歴史あるブランド。



メニューにブランド名を記載することで、「安価なドリンク」から“ストーリーを持つ一杯”へ格上げできます。


４. 現場オペレーションは従来通り簡潔

・抽出時間管理が容易
・スタッフ教育コストを抑制
・忙しい時間帯でも品質が安定



リーフ導入よりも手間をかけず、ワンランク上の味わいを実現します。


想定導入シーン


・ホテルラウンジ
・レストランの食後提供
・アフタヌーンティー
・カフェ業態
・サロンのウェルカムティー


フレーバー紹介


◆クイーンズチョイス…バラとヤグルマギクの香りに、緑茶の爽やかさのある華やかなフレーバー。


◆ヴィンテージアールグレイ…華やかなベルガモットの香りに軽やかな渋み。世界中にファンがいる。


◆ロイヤルディライト…バラとマリーゴールドの香りにフルーティーな味わい。ケーキと相性抜群。


◆オレンジブロッサム…気持ちが明るくなるような楽しい柑橘のアロマ。アイスティーも◎。


◆イングリッシュブレックファスト…飽きのこない渋みと深い味わい、爽やかな香気を楽しめる。


George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）とは


マスターテイスター

1835年創業、世界的な紅茶名産地であるスリランカでの紅茶最古ブランド「George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）」は、高品質茶葉の剪定から伝統技法での製造まで、現地で一貫製造しています。2010年に英国王室にも献上、故エリザベス女王から感謝状を贈られました。独特の香り高いフレーバーティーは、ANA国際線ファーストクラス等にも採用され、“物語のある紅茶”として、ブランド価値を重視する施設様に選ばれています。



