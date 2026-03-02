ホテル・レストランの紅茶提供を格上げ。英国王室にも献上した老舗紅茶ブランド「George Steuart Tea（ジョージシチュアートティー）」から、袋入りトライアングルバッグ新登場！

株式会社味とサイエンス

「美と健康を楽しもう」をキーフレーズに、上質な食とライフスタイルを提案する株式会社味とサイエンス（本社：東京都中央区）は、スリランカ最古の紅茶ブランド「George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）」から、ホテル・レストランにおすすめの新商品「トライアングルバッグ（袋入り）」を卸限定で発売いたします。

開発背景

近年、

・客単価向上を目的とした“ドリンク品質の底上げ”

・アフタヌーンティー需要の増加

・サロンやホテルラウンジでの「ブランド紅茶」導入ニーズ

……が高まっています。

一方で、現場では、

・リーフティーでの提供はオペレーションが煩雑

・安価な平型ティーバッグでは香りが立ちにくい

……という課題がありました。

そこで、「オペレーションは簡潔に、味わいは本格的に」を実現する業務用モデルとして、本商品を開発いたしました。

ホテル・レストラン導入メリット

１.トライアングルティーバッグで“リーフ級”の抽出力

三角錐型のトライアングル構造により、茶葉が内部でしっかりジャンピング。

ポットで淹れたリーフティーに近い香り立ちを実現します。

→ 客席での第一印象が明確に変わります。

→ アフタヌーンティー、コース後の提供にも対応可能。

画像はクイーンズチョイスのティーバッグ２. 小容量パックで香り劣化を抑制

袋入り少量パック仕様のため、

・開封後の長期保管による香り飛びを防止

・フレーバーごとの回転管理が容易

・複数種類導入時も品質維持が可能

フレーバー入りの紅茶は“鮮度が命”です。必要な分だけを新鮮な状態で使える設計となっております。

３. 客単価向上につながるブランド力

George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）は、

・1835年創業

・英国王室献上実績

・ANA国際線ファーストクラス採用

を持つ歴史あるブランド。

メニューにブランド名を記載することで、「安価なドリンク」から“ストーリーを持つ一杯”へ格上げできます。

４. 現場オペレーションは従来通り簡潔

・抽出時間管理が容易

・スタッフ教育コストを抑制

・忙しい時間帯でも品質が安定

リーフ導入よりも手間をかけず、ワンランク上の味わいを実現します。

想定導入シーン

・ホテルラウンジ

・レストランの食後提供

・アフタヌーンティー

・カフェ業態

・サロンのウェルカムティー

フレーバー紹介

◆クイーンズチョイス…バラとヤグルマギクの香りに、緑茶の爽やかさのある華やかなフレーバー。

◆ヴィンテージアールグレイ…華やかなベルガモットの香りに軽やかな渋み。世界中にファンがいる。

◆ロイヤルディライト…バラとマリーゴールドの香りにフルーティーな味わい。ケーキと相性抜群。

◆オレンジブロッサム…気持ちが明るくなるような楽しい柑橘のアロマ。アイスティーも◎。

◆イングリッシュブレックファスト…飽きのこない渋みと深い味わい、爽やかな香気を楽しめる。

George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）とは

マスターテイスター

1835年創業、世界的な紅茶名産地であるスリランカでの紅茶最古ブランド「George Steuart Tea（ジョージスチュアートティー）」は、高品質茶葉の剪定から伝統技法での製造まで、現地で一貫製造しています。2010年に英国王室にも献上、故エリザベス女王から感謝状を贈られました。独特の香り高いフレーバーティーは、ANA国際線ファーストクラス等にも採用され、“物語のある紅茶”として、ブランド価値を重視する施設様に選ばれています。

