創業336年・山本山が贈る、お茶の「新・日常」。13種類の彩豊かな「箱入り茶」シリーズ、2026年3月1日より一新。

株式会社山本山

株式会社山本山（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役：山本奈未、以下「山本山」）は、2026年3月1日（日）より、ブランドの象徴である茶葉ラインナップを大幅リニューアルし、全13種類の「箱入り茶」シリーズを新発売いたします。

伝統的な「玉露」や熟練の技術が光る「合組（ごうぐみ）」に加え、若年層や新しいお茶の愉しみ方を求める層に向けて「和紅茶」を拡充。従来のフォーマルな進物需要に加え、日常のちょっとしたギフトや自分へのご褒美として、ライフスタイルに寄り添う新しい日本茶のカタチを提案します。

・公式オンラインストア 箱入り茶コレクション：https://yamamotoyama.co.jp/collections/box-tea

■視覚で選ぶ、新しいお茶の「顔」

これまでのお茶選びの難しさを解消するため、カテゴリーごとに色分けされた直感的なパッケージを採用しました。

・玉露： 重厚感のある黒と金。

・合組： 伝統を受け継ぐ重なる青と赤のモダンカラー。

・産地茶： 各地の風土を感じさせるナチュラルなトーン。

・和紅茶： 軽やかで華やかなパステルカラー。

店頭でのアイキャッチ効果はもちろん、複数を組み合わせた際の「詰合せの華やかさ」は、贈る側も受け取る側も心が躍るデザインです。

■「和紅茶」が切り拓く、日本茶の新しい選択肢

日本の茶文化の中であらためてその魅力が再発見されている「和紅茶」。同じ「チャノキ」から作られながら、発酵の過程で生まれる優しい甘みが特徴。

・ストレートでも飲みやすく、渋みも少ない、後味にほのかな甘みが残ります。

・香りが強すぎず、食事の邪魔をしない「日常の脇役」として相性も最適です。 特に3月のおすすめとして、春の訪れを感じさせる「和紅茶」と「和紅茶アールグレイ」を提案。若年層や苦味が苦手な方へ、新しいお茶の愉しみ方を届けます。

■ラインナップ／商品詳細

＜玉露＞

商品名：玉露 天下一（GR-TH30） NEW

内容量：茶葉30g

販売価格：2,700円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

商品名：玉露 山本山（GR-YH30） NEW

内容量：茶葉30g

販売価格：1,620円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

左）玉露 山本山 ／右）玉露 天下

＜合組＞

商品名：合組煎茶 天下一（GO-TH30） NEW

内容量：茶葉30g

販売価格：1,620円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

商品名：合組煎茶 山本山（GO-YH30）

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

左）合組 山本山 ／右）合組 天下一

＜産地茶＞

商品名：煎茶 さやま（SYM-H30） NEW

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

商品名：煎茶 やめ（YM-H30） NEW

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

商品名：煎茶 かけがわ（KKG-H30）

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

商品名：煎茶 ちらん（CRN-H30）

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

商品名：煎茶 うじ（UZ-H30）

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

左から）煎茶さやま、煎茶やめ、煎茶かけがわ、煎茶ちらん、煎茶うじ

＜和紅茶＞

商品名：和紅茶（WKC-H30） NEW

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

商品名：和紅茶アールグレイ（WKC-AH30） NEW

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

左）和紅茶アールグレイ ／右）和紅茶

＜ほうじ／けんまい＞

商品名：ほうじ茶（HO-H30）

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：540日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

商品名：抹茶入げんまい茶（MGM-H30） NEW

内容量：茶葉30g

販売価格：1,080円（税込）

賞味期限：390日（未開封の場合）

発売日：2026年3月1日（日）

左）抹茶入げんまい茶 ／右）ほうじ茶

■取扱店舗

全国の山本山の販売員がいる店舗や公式オンラインショップ、山本山のギフト商品を取り扱う販売店

・店舗一覧：https://yamamotoyama.co.jp/pages/shoplist

・オンラインストア：https://yamamotoyama.co.jp/

■山本山とは

1690年（元禄三年）、初代・山本嘉兵衛が「宇治のおいしいお茶を、多くの人に味わっていただきたい」という思いのもと、江戸・日本橋に創業。江戸で初めて『青製煎茶』を販売したことで、江戸随一の茶商として知られるようになる。1835年には六代目・山本嘉兵衛が『玉露』を発明。昭和期からは『海苔』の販売を開始するなど、伝統にとらわれず、お茶と海苔を通じた新しい価値を国内外に提供し続けている。

■会社概要

名称：株式会社山本山

本社住所：東京都中央区日本橋2丁目5番1号 日本橋高島屋三井ビルディング11階

創業：元禄3年(1690年)

代表者：代表取締役 山本奈未（11代目当主）

事業内容：日本茶及び海苔を使用した加工品の企画・販売、飲食店事業

ホームページ：https://www.yamamotoyama.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/yamamotoyama.japan/

Instagram：https://www.instagram.com/yamamotoyama_japan/

X：https://twitter.com/yamamotoyama_jp