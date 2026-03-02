【3/17開催カンファレンス】15分の出会いが迷いを確信に変える『AI Solution Pitch 2026』開催！

株式会社オロパス

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年3月17日（火）に、JAPAN AI株式会社主催のカンファレンス、『AI Solution Pitch 2026』 ～15分の出会いが「迷い」を「確信」に変える、次世代AIソリューションの最前線～に登壇いたします。

詳細を見る :https://japan-ai.co.jp/lp/conference/?organizationId=2280

現在、多くの企業がAI導入を検討しながらも、「どのソリューションが自社に最適か分からない」「成果に直結する運用の仕方が分からない」という課題を抱えています。

本カンファレンスは、そのような「導入の迷い」を解消し、ビジネスを加速させる「確信」へと変えることを目的としています。

今回、厳選された精鋭企業各社が、「15分」という短時間で、本質的な価値と具体的な活用イメージを提示する、タイムパフォーマンスを極めたピッチイベントです。

AIをどのように自社の業務に活かせるのか。

現状の課題を打破する解決策を、15分間で提供します。

【15分の超凝縮ピッチ】

機能説明に終始せず、導入後のインパクトや具体的な解決策にフォーカス。

短時間で多角的なソリューションを効率よくキャッチアップ可能です。

【「迷い」を「確信」に変えるプログラム】

AI活用に精通した企業が登壇。

生成AI、業務DX、マーケティング、営業支援など、現場の課題に即した実用性の高いツールが一堂に会します。

こんな方におすすめ

- AI活用を推進したいマーケ部門/営業部門の方- 具体的な業務効率化ツールを探している現場責任者- 最新のAIトレンドを短時間で網羅したい方

▼オロパスの登壇時間は、10：50～11：05になります。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

開催概要

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

▼詳しくはこちら

https://www.pascaljp.com/

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html