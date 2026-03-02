三菱UFJニコス、「グローバルポイント Wallet」の利用で、“Visaのモバイルタッチ決済”キャンペーン 対象店での利用で最大30％（上限1,500円）をキャッシュバック！

三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコスはこの度、ビザ・ワールドワイド（以下Visa）と共同で、当社の「グローバルポイント Wallet」利用者を対象に “Visaのタッチ決済”の利用促進キャンペーンを企画し、3月2日から4月30日まで、対象の飲食店での利用で、累計金額の最大30%（上限1,500円）をキャッシュバックします。

本企画は、Visaがモバイルタッチ決済の利用促進として実施する“スマホで！タッチで「Visa割」キャンペーン！”に合わせて、当社がモバイル決済アプリ「グローバルポイント Wallet」の利用者向けに特典を上乗せするものです。

具体的には、Visaが提供する「累計利用金額の15%（上限1,000円）還元」と、当社が提供する「同15%（上限500円）還元」を組み合わせることで、期間中の利用額合計に対し「最大30%（上限1,500円）」のキャッシュバックを実現します。本キャンペーンにより、「グローバルポイント Wallet」の日常使いの拡充を図ります。

＜キャンペーン概要＞

＜特設サイト＞

3月2日(月)午前10時開設

https://www.cr.mufg.jp/landing/campaign/gpcp_2026/index.html

＜参考情報＞

■「グローバルポイント Wallet」とは

「グローバルポイント Wallet」は、三菱UFJニコスが提供する“モバイル決済アプリ”で、「三菱UFJカード」の利用で貯めたグローバルポイントを1P＝5円換算でアプリ残高にチャージし、全国のVisa加盟店でタッチ決済に利用できます。また、クレジットカードや銀行口座からのチャージにも対応しており、さまざまなシーンで便利に活用できます。

■「グローバルポイント Wallet」の特長

(1)貯めたポイントでスマホ決済が可能

グローバルポイントを「グローバルポイント Wallet」に1P＝5円換算でチャージ。 Apple Pay または Google Pay(TM) に設定して、Visaのタッチ決済が利用可能。毎月10日に利用金額の0.5％をアプリ残高に自動でキャッシュバック。

(2)グローバルポイント以外からのチャージも可能

「グローバルポイント Wallet」には、グローバルポイントの他、当社およびフランチャイジー各社のクレジットカード、当社提携金融機関の銀行口座・デビットカード（三菱UFJデビットを除く）からのチャージが可能。

(3)安全・安心な機能を装備

利用金額の上限設定(1回・1ヵ月単位)、リアルタイムの利用通知、利用の一時停止/再開など、各種コントロール機能を装備。

■アプリのダウンロードはこちら

お客さまがご利用のスマートフォンやタブレット等、各OSのアプリストアからダウンロードいただけます。

* 「 Apple Pay 」「 App Store 」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

* 「 Google Play 」「 Google Pay 」 は Google LLC の商標です。

* 「 QUICPay+ 」は、株式会社ジェーシービー の登録商標です。

以上