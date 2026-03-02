注目新刊｜売れっ子俳優 ×︎ 小動物系男子のエモーショナルラブ『つばめがくるりと輪を描いた』後藤・著 3/2発売!!

写真拡大 (全6枚)

株式会社大洋図書

可愛くて 可愛くてたまらなくて 愛しくて 触れたくてーー


CRAFT SERIES
つばめがくるりと輪を描いた

［あらすじ］



「青井くんが特別なだけだよ」



売れっ子俳優の茅町 凌は仕事に向かう新幹線で
幼い雰囲気の青年から話しかけられる。
警戒したものの、彼は茅町が誰なのか


知らなかった。
それが、茅町 凌と青井奈生の出会いだった。
どんな時も笑顔で頑張る奈生に惹かれた茅町は、
苦境にいた彼を自分の手元に引き取り、
過保護に可愛がるようになる。
けれど、奈生には別の感情が生まれて!?



売れっ子俳優×健気な青年の


エモーショナルラブ！






つばめがくるりと輪を描いた POP

後藤 の好評既刊


凪子の話

凪子の話 POP


雨傘をとじる夏

雨傘をとじる夏 POP

■つばめがくるりと輪を描いた：詳細はこちら ▶︎ https://bs-garden.com/product/00111/


■ihr HertZ_CRAFT編集部公式X ▶︎ https://x.com/ihrHertZ_CRAFT