注目新刊｜売れっ子俳優 ×︎ 小動物系男子のエモーショナルラブ『つばめがくるりと輪を描いた』後藤・著 3/2発売!!
株式会社大洋図書
CRAFT SERIES
つばめがくるりと輪を描いた
売れっ子俳優の茅町 凌は仕事に向かう新幹線で
知らなかった。
つばめがくるりと輪を描いた POP
凪子の話
凪子の話 POP
雨傘をとじる夏
雨傘をとじる夏 POP
可愛くて 可愛くてたまらなくて 愛しくて 触れたくてーー
CRAFT SERIES
つばめがくるりと輪を描いた
［あらすじ］
「青井くんが特別なだけだよ」
売れっ子俳優の茅町 凌は仕事に向かう新幹線で
幼い雰囲気の青年から話しかけられる。
警戒したものの、彼は茅町が誰なのか
知らなかった。
それが、茅町 凌と青井奈生の出会いだった。
どんな時も笑顔で頑張る奈生に惹かれた茅町は、
苦境にいた彼を自分の手元に引き取り、
過保護に可愛がるようになる。
けれど、奈生には別の感情が生まれて!?
売れっ子俳優×健気な青年の
エモーショナルラブ！
つばめがくるりと輪を描いた POP
後藤 の好評既刊
凪子の話
凪子の話 POP
雨傘をとじる夏
雨傘をとじる夏 POP
■つばめがくるりと輪を描いた：詳細はこちら ▶︎ https://bs-garden.com/product/00111/
■ihr HertZ_CRAFT編集部公式X ▶︎ https://x.com/ihrHertZ_CRAFT