注目新刊｜売れっ子俳優 ×︎ 小動物系男子のエモーショナルラブ『つばめがくるりと輪を描いた』後藤・著 3/2発売!!

可愛くて 可愛くてたまらなくて 愛しくて 触れたくてーー

株式会社大洋図書CRAFT SERIESつばめがくるりと輪を描いた

［あらすじ］

「青井くんが特別なだけだよ」

売れっ子俳優の茅町 凌は仕事に向かう新幹線で

幼い雰囲気の青年から話しかけられる。

警戒したものの、彼は茅町が誰なのか

知らなかった。

それが、茅町 凌と青井奈生の出会いだった。

どんな時も笑顔で頑張る奈生に惹かれた茅町は、

苦境にいた彼を自分の手元に引き取り、

過保護に可愛がるようになる。

けれど、奈生には別の感情が生まれて!?

売れっ子俳優×健気な青年の

エモーショナルラブ！

