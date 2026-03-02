ビザスク、名刺アプリ「Eight」とパートナー連携を開始

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」における「Eight Career Design」とENS（エキスパートネットワークサービス）業界における独占的なパートナー連携を開始しました。

本連携により、当社の提供する「ビザスクinterview」は、従来の国内外75万人超の登録エキスパート（専門家）に加え、400万人を超えるEightユーザーへのオファーが可能となります。これにより、従来は市場に流通していなかった潜在的な知見を顕在化させ、国内最大級のナレッジシェア基盤をさらに拡張します。これまでリーチが困難であったニッチな業界や高度な専門技術を持つ人材とのマッチングを加速させ、企業の意思決定の高度化とイノベーション創出を強力に支援してまいります。

■連携の背景

現在の日本社会において、生産年齢人口の減少は深刻な課題です。さらに、企業の課題が高度化・細分化する中、特定分野に知見を持つ人材との接点をいかに広げるかが重要となっています。企業が持続的な成長を遂げるためには、組織の壁を越えた「外部の高度な知見」を迅速に活用できる環境の整備が不可欠です。

当社はこれまで、国内20万人超、海外55万人超、合わせて75万人超のエキスパートを擁するナレッジプラットフォームを運営してまいりましたが、より多様で細分化した専門領域に対応するためには、さらに実務経験を有するビジネスパーソンとの接点を拡大し、「潜在的な知見」を顕在化させる仕組みの強化が必要だと考えていました。

今回連携する「Eight」は、400万人以上のビジネスパーソンが利用する名刺アプリです。国内においては、これまでのおよそ20倍の実名かつ職歴情報に基づいた豊富な知見や貴重な経験が蓄積されたネットワークへのアクセスが可能となります。より多くの「知見と、挑戦をつなぐ」ことができるようになると考え、連携に至りました。

なお、本パートナーシップはENS業界において独占的なものであり、「Eight Career Design」が有する膨大なプロフェッショナル・ネットワークと直接連携するENS企業は、国内において当社のみとなります。

■パートナー連携の内容およびユーザーメリット

パートナー連携の第一弾として、当社が提供する「ビザスクinterview(https://visasq.co.jp/service/interview)」において、Eightユーザーへのインタビューオファーを開始します。「ビザスクinterview」は、実名で登録された業界の専門人材に対し、一時間単位でインタビューを実施することができるサービスであり、新規事業・研究開発・経営企画・マーケティングなどのさまざまな領域で活用されています。



本連携により、当社は、クライアント企業が抱える課題に適した人材をEightユーザーの中からも選定し、「Eight Career Design」を通じてインタビューのオファーを送ることが可能になります。オファーを受け取ったEightユーザーは、当社にエキスパートとして登録の上、インタビュー案件に参画できます。なお、Eightユーザーは、マイページの設定画面からオファーを受け取るかどうかをご自身で設定できます。

・当社利用クライアントのメリット

当社のクライアント企業は、これまで対象としていた国内外75万人超の専門人材に加え、400万人以上のEightユーザーの中からも、自社の課題に応じた専門性を持つ人材の知見を活用できるようになります。従来は出会うことが難しかった、ニッチな業界や技術に精通したエキスパートと出会える可能性がさらに広がり、自社の課題解決に向けたヒントや示唆をより得やすくなります。

・Eightユーザーのメリット

Eightユーザーは、キャリアの中で培ってきた知見や経験を生かしたインタビューのオファーを受けることができ、案件に応じた謝礼を受け取ることが可能です。スポットコンサルを通じて、社会に新しい価値を提供できるとともに、自身の専門性をさらに磨きキャリアの選択肢を広げるきっかけを得ることができます。



今後も当社は、「知見と、挑戦をつなぐ」というミッションのもと、一人ひとりが組織の枠を超えて自身の経験を社会に還元し、その活動を通じてキャリアをさらに豊かにできる社会を目指します。そうした個人の知見が企業のイノベーションを加速させる力となるよう、ナレッジシェアの可能性をより一層広げてまいります。

■株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を支援。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の5社に1社において導入実績を有する。※複数部署での導入も1社扱い（2025年1月末）

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

URL：https://corp.visasq.co.jp/

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

ビザスクinterview：https://visasq.co.jp/service/interview

■Sansan株式会社について

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供している。

会社名：Sansan株式会社

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

設立日：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/(https://jp.sansan.com/)

Eight https://8card.net/(https://8card.net/)

Bill One https://bill-one.com/(https://bill-one.com/)

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/