【Googleマップアプリ上に「この場所のヒント」機能が搭載 他】Google マップ・Google ビジネスプロフィールのアップデート情報（2026年2月版）を無料公開
Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）が、Google マップ・Google ビジネスプロフィールのアップデート情報（2026年2月版）を無料公開しましたのでご案内いたします。
■背景
スマートフォンの普及により、店舗へ来訪する際にGoogle やGoogle マップで検索するのが当たり前の時代になりました。そのため、Google マップ経由での来訪を増やす施策であるMEO対策が店舗集客において近年注目されています。
■レポートの概要
MEO対策をするためには、Google マップ上に店舗情報を掲載できるツールであるGoogle ビジネスプロフィール（以下、GBP）を活用することが必要不可欠です。しかし、ただアカウントを作成して店舗情報を登録しておくだけでは意味がありません。常にGoogle の最新アップデート情報を把握し、改善を繰り返していくことが重要です。
そのため、今回は2026年2月のGoogle マップ・GBPアップデート情報をレポート化しました。
アップデート情報はもちろん、GBP活用情報や、よくある質問の回答もまとめましたので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
＼中身を少しだけご紹介！！／
イメージ
■本レポートでわかること
- 2026年2月のGoogle マップ・GBPのアップデート情報
■こんな方におすすめ
- Google マップ・GBPの運用を担当されている方
- Google マップ・GBPの最新アップデート情報を知りたい方
- 具体的なMEO対策手法を知りたい方
■カンリー店舗集客について
「カンリー店舗集客」は、 Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。
カンリー導入企業（一部抜粋）
■カンリー福利厚生について
約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。
また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。
