名刺アプリ「Eight」、スポットコンサル領域において国内最大手のビザスクとパートナー連携を開始

Sansan株式会社は、名刺アプリ「Eight」が、国内最大級のスポットコンサルティングサービスを提供する株式会社ビザスク（以下、ビザスク）とパートナー連携を開始したことを発表します。

Eightはこれまで、プロフェッショナルリクルーティングサービス「Eight Career Design」の提供を通じて、ユーザーのキャリア形成を支援してきました。今回のビザスクとの連携により、Eightユーザーは、企業から専門人材としてスポットコンサルティングのオファーを受け取ることができるようになります。Eightは、ユーザーに対して、これまで培ってきた経験や専門性を生かした新たな活躍の機会を提供します。

■連携の背景

近年、日本の人口は長期的な減少傾向にあり、生産年齢人口（15歳～64歳）も縮小が続いています（※1）。こうした環境下において、企業が持続的な成長や事業改革を実現していくためには、社内の人材だけではなく外部の高度な知見も柔軟に取り入れることが求められています。従来の「採用」を前提とした人材活用に加え、必要なタイミングで外部の専門人材とつながり、その知見を事業に生かす動きが広がりつつあります。

Eightはこれまで、400万人以上のユーザー基盤を基に、現職で活躍するビジネスパーソンに直接スカウトを送ることができる「Eight Career Design」を提供し、企業の中途採用およびEightユーザーのキャリア形成を支援してきました。これに加えて、Eightユーザーが持つ豊富な知見や経験には、転職という方法に限らず、企業の課題解決に生かせる大きな価値があると考えてきました。

今回連携するビザスクは、スポットコンサルティング分野において国内最大級となる75万人超の専門人材を擁するプラットフォームを運営しています。ビザスクと連携することで、Eight Career Designの取り組み領域を広げ、Eightユーザーが培ってきた経験や専門性を生かして企業の課題に関われる新たな活躍機会を創出できると考え、パートナー連携に至りました。

■パートナー連携の内容およびユーザーメリット

パートナー連携の第一弾として、ビザスクが提供するスポットコンサルティングサービス「ビザスクinterview」との連携を開始します。「ビザスクinterview」は、実名で登録された業界の専門人材に対し、一時間単位でインタビューを実施できるサービスで、新規事業・研究開発・経営企画・マーケティングなどのさまざまな領域で活用されています。

本連携により、ビザスクは、同社のクライアント企業が抱える課題に適したEightユーザーに対して、Eight Career Designを通じてオファーを送ることが可能になります。オファーを受け取ったEightユーザーは、ビザスクに会員登録の上、インタビュー案件に参加できます。なお、Eightユーザーは、マイページの設定画面からオファーを受け取るかどうかを自身で設定できます。

連携イメージ図

本連携による主なユーザーメリットは以下の通りです。

・Eightユーザーのメリット

Eightユーザーは、キャリアの中で培ってきた知見や経験を生かしたスポットコンサルティングのオファーを受けることができ、案件に応じた謝礼を受け取ることが可能です。スポットコンサルを通じて、社会に新しい価値を提供できるとともに、自身の専門性をさらに磨きキャリアの選択肢を広げるきっかけを得ることができます。

・ビザスク利用企業のメリット

ビザスクを利用する企業は、これまで対象としていた75万人超の専門人材に加え、400万人以上のEightユーザーの中からも、自社の課題に応じた専門性を持つ人材の知見を活用できるようになります。従来は出会うことが難しかった、ニッチな業界や技術に精通した人材と出会える可能性がさらに広がり、自社の課題解決に向けたヒントや示唆をより得やすくなります。

今後もEightでは、ビジネスパーソンのキャリアに伴走し、ユーザーが自身のスキルや経験を最大限に生かして活躍できるよう後押ししていきます。

※1：厚生労働省「令和7年版 労働経済の分析 -労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて-」（2025年9月発表）

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/25/25-1.html

■株式会社ビザスクについて

会社名：株式会社ビザスク

設立：2012年03月19日

URL：https://corp.visasq.co.jp

所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

代表者：代表取締役 執行役員CEO 端羽 英子

資本金：4億7900万円（2025年2月28日時点）

事業内容：日本最大級のビジネス領域に特化したナレッジシェアプラットフォームを運営

ビザスクinterview：https://visasq.co.jp/service/interview

■プロフェッショナルリクルーティング「Eight Career Design」

「Eight Career Design」は、名刺アプリ「Eight」の法人向けサービスで、名刺情報やキャリアサマリのキャリアプロフィール情報、転職意向度をもとに候補者にアプローチができるダイレクトリクルーティングサービスです。国内最大の400万人を超えるEightユーザーから候補者を検索・絞り込み、候補者の転職意向の変化を逃すことなくアプローチが可能です。

https://materials.8card.net/eight-career/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/