3月18日より12年に一度の「秩父札所 午歳総開帳」がスタート！　秩父湯元 武甲温泉は、札所巡りをより快適に楽しむためのサービスを提供します

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する秩父湯元 武甲温泉（埼玉県秩父郡横瀬町）は、2026年3月18日（水）にスタートする「秩父札所午歳総開帳」に合わせて、秩父札所の巡礼者に向けた新サービスの提供を開始します。

午歳総開帳は、12年に1度、埼玉県の秩父地域にある34寺院（秩父札所）が一斉にご開帳を行う貴重な機会です。横瀬町に位置する当館も、この午歳総開帳を地域と一緒に盛り上げるべく、さまざまなサービスをご用意しました。

◎＜ご宿泊者さま向け＞札所巡礼4点セットレンタル

当館のご宿泊者さま限定で、巡礼4点セットのレンタルサービスを実施します（数量限定）

セット内容：菅笠、おいづる、金剛杖、輪袈裟（サイズはMまたはL） 各1つずつ

料金：１式 2,500円（税込）

レンタル期間：上記料金で最大7日間まで

予約方法：お電話もしくはフロントにて受付

◎＜秩父札所巡礼者向け＞連泊でお得な宿泊プラン販売

武甲温泉のとなりには、全12部屋、それぞれが独立した「はなれ」の宿泊施設（武甲温泉 別館）があります。温泉・サウナはチェックイン当日なら何度でも武甲温泉本館をご利用いただけます（10:00～20:30最終入館）。通常のご宿泊料金よりもお得な、素泊まり限定の連泊プランをぜひご活用ください。

https://buko-onsen.co.jp/hotel/

◎御朱印提示でレンタルタオル無料サービス

秩父札所3４ヶ所の当日もしくは前日の御朱印をご提示いただくと、レンタルタオルセット（通常300円）を無料でお渡しします。

◎午年総開帳スマホスタンプラリーにクーポン参加

秩父地域全体で午年総開帳に合わせ、秩父札所を１寺巡るごとにスタンプをゲットできるスマホのスタンプラリーを開催。集めたスタンプ数に応じて素敵な景品が当たります。秩父地域の飲食店や土産物店など約100店舗で使用できるクーポンに、武甲温泉も下記特典で参加します。

期間：2026年3月18日（水）～11月30日（月）

特典内容：武甲温泉 生ビール100円引き／ソフトクリーム50円引き

https://event.chichibufudasho.com/

■秩父札所について

秩父地域は古くから信仰の地として栄えてきた歴史があります。秩父札所は秩父地域に点在する34ヶ所のお寺のことで、秩父札所1番から34番まで約100kmの巡礼道となっています。美しい自然とともに、素朴な街並みや山路をたどっての巡礼は秩父札所ならではのもので、世界各地から老若男女問わず、多くの方が訪れます。また、令和8年には12年一度の午歳総開帳（秘仏の公開）が行われます。

https://chichibufudasho.com/

■秩父湯元 武甲温泉

武甲温泉は、秩父のシンボル武甲山の麓、横瀬川沿いにある温浴施設です。西武鉄道・横瀬駅より徒歩約10分。緑に囲まれた露天風呂や、ジェットバス、サウナ等を備えています。宿泊施設、キャンプ場も併設していますので、秩父・長瀞観光の拠点としてご利用ください。

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://www.buko-onsen.co.jp/

