【3/2より】最大500万円(補助率1/2)「徳島県生産性向上・成長力強化支援事業費補助金」」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「徳島県生産性向上・成長力強化支援事業費補助金」の公募が開始します！

募集期間：令和8年1月末～令和8年3月31日(火)

補助対象期間：交付決定日～令和9年1月29日（金）予定

※交付決定日は令和8年5月上旬～中旬頃を予定

生産プロセスの改善、生産性の向上に対して、最大500万円（補助率1/2)を補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の申請を検討している顧客を紹介したい方はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/salesagent.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=81926

----------------------------------

対象者

中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条に規定する中小・小規模事業者（個人事業者を含む）

-----------------

申請要件

・徳島県内の商工会議所、商工会又は中小企業団体中央会のいずれかの支援機関の支援を受けながら策定した「経営計画(3年)」に基づいて実施する取組であること。

・前項の計画期間において、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均3％以上増加させる計画であること。

・生産プロセスの改善、生産性の向上、収益構造の強化に資する設備等の導入や改修・改装を行う事業であること。

・国等補助金の交付を受けていないこと又は受ける予定がないこと。また、「中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）」の対象設備でないこと。 など

-----------------

補助額：10万円から500万円

※事業費全体が20万円を超える事業に限ります。

補助率：補助対象経費の2分の1以内

----------------------------------

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com