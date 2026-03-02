『「どこに入札するか」で、競争率は17倍→3倍になる』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/uluru-20260313/M1D



■ 「知っている機関」に入札し続ける、見えない落とし穴

公共入札は年間27兆円・支払い遅延リスクほぼゼロの安定市場であり、中小企業にとって魅力的な営業チャネルです。しかし多くの企業が「とりあえず知っている機関へ」と東京都や中央省庁に応札を集中させ、たとえば東京都の清掃委託案件では競争率17倍という激戦区が生まれています。落札できなければ実績が作れず、実績がなければ次も不利になる--この悪循環により、撤退を余儀なくされる企業が後を絶ちません。





■ 実績がないから落札できない。この悪循環は「努力」では解決しないこの「実績がないから落札できない」ジレンマは、努力不足ではなく「入札先の選び方」を見落としている構造的な問題です。競争率17倍の案件にいくら丁寧な見積書を出しても、大手の実績と価格競争力の前に勝ち目はありません。しかし競争率は発注機関によって劇的に異なります。同じ清掃業務でも東京都の17倍に対しUR東日本ではわずか3倍--「どこに入札するか」を変えるだけで、中小企業にも勝機が見えてきます。■ 競争率3倍の「穴場」は、すでに全国2,000機関ある本セミナーでは、日本郵政やJRAに代表される「外郭団体」--認知度が低く競争率が抑えられた穴場の公共機関--の探し方と入札の進め方を解説します。全国約2,000の外郭団体から自社に合った案件を見つける方法に加え、8,900以上の発注機関の入札情報を一括検索できる「NJSS」もご紹介します。入札にどこから手をつけるべきかお悩みの方は、ぜひご参加ください。■主催・共催株式会社うるる■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

