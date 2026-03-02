『【500名以上の企業向け】EDR中心の端末検知だけでは分からない、すり抜け予兆の見逃し』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/rapid7-20260313/M1D





■ランサム攻撃による侵害常態化で"能動的なセキュリティ運用"が経営課題に

ランサムウェアをはじめ攻撃は高度化・多様化し、侵害は「起きない前提」ではなく「起きる前提」で備える時代になりました。従業員500名以上の企業では拠点・クラウド・SaaS・ネットワーク機器などIT環境が複雑化し、個々のツールの検知結果だけでは全体像を捉えにくくなっています。結果として、環境全体を俯瞰し、断片的な予兆を一つの攻撃の流れとして繋ぎ合わせることで、深刻な被害に至る前の『より早いフェーズ』で脅威を封じ込める運用設計そのものが、事業継続と説明責任の観点から重要度を増しています





次世代SIEMベースMDRで断片的な予兆を一つの攻撃の流れとしてつなぎ合わせる本セミナーでは、EDR中心の端末検知だけに依存せず、SIEMを核にネットワーク等を含む"環境全体"のログを相関分析して、攻撃の流れを可視化する実践ポイントを解説します。Rapid7のSOCが24時間体制で監視・検知・対応を支援することで、既存の導入済みツールを最大限有効活用し、微かな兆候から重要なインシデントを見落としません。一方で過検知や誤検知の排除を実現し、検知からインシデント対応までを並列に実施することで省力化と対応を迅速化します。

