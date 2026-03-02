『エンドポイントを守る、ランサムウェア対策の鍵は“ゼロ特権”』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ntt-tx-20260313/M1D



■「セキュリティ対策はしていたはずだった」それでも、なぜ被害は防げなかったのか──。

ランサムウェア対策を講じていた企業が、なぜ被害を防げなかったのか。

その分岐点の多くは、侵入後の“特権の悪用”にあります。

近年の被害事例では、侵入そのものよりも、侵入後に特権アカウントを奪取され、被害が一気に拡大するケースが増えています。

・常時有効な特権アカウント

・使われていないのに残り続けるアカウント

・実態が把握しきれていない管理者権限

攻撃者はこれらを足掛かりに水平移動し、サーバや機密情報へと到達します。

リモートワークやクラウド活用が進む現在、境界防御だけでは守り切れない時代に突入しています。

今求められているのは、「侵入させない」対策に加え、侵入されても拡大させない仕組み――すなわち“ゼロ特権”という考え方です。





■特権を外せば安全。しかし業務が止まる？エンドポイントの最小特権化を検討する企業は増えています。しかし現場では、・アプリのインストールや更新が滞る・設定変更のたびに申請・承認が必要・情シス部門の負荷が急増するといった課題に直面し、「安全性」と「利便性」の両立が難しいのが実情です。“安全のために業務が止まる”――本当にそれしか選択肢はないのでしょうか。本セミナーでは、実際のランサムウェア被害事例をもとに、「なぜ防げなかったのか」「どこが分岐点だったのか」を特権リスクの視点から具体的に解説。そのうえで、Endpoint Privilege Management（EPM）により、業務を止めずに特権をコントロールする現実的な方法をご紹介します。■「iDoperation EPM Cloud」で実現するゼロ特権運用本セッションでは、・ゼロ特権という防御アプローチ・エンドポイント特権管理の具体的な実装ポイント・「iDoperation EPM Cloud」の活用デモを通じて、安全性と業務効率を両立する実践的な対策像をお伝えします。▼こんな方におすすめ・ランサムウェアによる被害拡大が怖い・どの端末に管理者権限があるのか、十分に把握できていない・常時管理者権限の見直しを検討している侵入は防ぎきれない時代。被害を拡大させないための“鍵”は、特権管理にあります。ぜひ本セミナーで、自社のエンドポイント対策を見直すヒントをお持ち帰りください。■主催・共催ＮＴＴテクノクロス株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

