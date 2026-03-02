『エンドポイントを守る、ランサムウェア対策の鍵は“ゼロ特権”』というテーマのウェビナーを開催
■特権を外せば安全。しかし業務が止まる？
エンドポイントの最小特権化を検討する企業は増えています。
しかし現場では、
・アプリのインストールや更新が滞る
・設定変更のたびに申請・承認が必要
・情シス部門の負荷が急増する
といった課題に直面し、「安全性」と「利便性」の両立が難しいのが実情です。
“安全のために業務が止まる”――本当にそれしか選択肢はないのでしょうか。
本セミナーでは、実際のランサムウェア被害事例をもとに、「なぜ防げなかったのか」「どこが分岐点だったのか」を特権リスクの視点から具体的に解説。
そのうえで、Endpoint Privilege Management（EPM）により、業務を止めずに特権をコントロールする現実的な方法をご紹介します。
■「iDoperation EPM Cloud」で実現するゼロ特権運用
本セッションでは、
・ゼロ特権という防御アプローチ
・エンドポイント特権管理の具体的な実装ポイント
・「iDoperation EPM Cloud」の活用デモ
を通じて、安全性と業務効率を両立する実践的な対策像をお伝えします。
▼こんな方におすすめ
・ランサムウェアによる被害拡大が怖い
・どの端末に管理者権限があるのか、十分に把握できていない
・常時管理者権限の見直しを検討している
侵入は防ぎきれない時代。
被害を拡大させないための“鍵”は、特権管理にあります。
ぜひ本セミナーで、自社のエンドポイント対策を見直すヒントをお持ち帰りください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/ntt-tx-20260313/M1D
■「セキュリティ対策はしていたはずだった」それでも、なぜ被害は防げなかったのか──。
ランサムウェア対策を講じていた企業が、なぜ被害を防げなかったのか。
その分岐点の多くは、侵入後の“特権の悪用”にあります。
近年の被害事例では、侵入そのものよりも、侵入後に特権アカウントを奪取され、被害が一気に拡大するケースが増えています。
・常時有効な特権アカウント
・使われていないのに残り続けるアカウント
・実態が把握しきれていない管理者権限
攻撃者はこれらを足掛かりに水平移動し、サーバや機密情報へと到達します。
リモートワークやクラウド活用が進む現在、境界防御だけでは守り切れない時代に突入しています。
今求められているのは、「侵入させない」対策に加え、侵入されても拡大させない仕組み――すなわち“ゼロ特権”という考え方です。
エンドポイントの最小特権化を検討する企業は増えています。
しかし現場では、
・アプリのインストールや更新が滞る
・設定変更のたびに申請・承認が必要
・情シス部門の負荷が急増する
といった課題に直面し、「安全性」と「利便性」の両立が難しいのが実情です。
“安全のために業務が止まる”――本当にそれしか選択肢はないのでしょうか。
本セミナーでは、実際のランサムウェア被害事例をもとに、「なぜ防げなかったのか」「どこが分岐点だったのか」を特権リスクの視点から具体的に解説。
そのうえで、Endpoint Privilege Management（EPM）により、業務を止めずに特権をコントロールする現実的な方法をご紹介します。
■「iDoperation EPM Cloud」で実現するゼロ特権運用
本セッションでは、
・ゼロ特権という防御アプローチ
・エンドポイント特権管理の具体的な実装ポイント
・「iDoperation EPM Cloud」の活用デモ
を通じて、安全性と業務効率を両立する実践的な対策像をお伝えします。
▼こんな方におすすめ
・ランサムウェアによる被害拡大が怖い
・どの端末に管理者権限があるのか、十分に把握できていない
・常時管理者権限の見直しを検討している
侵入は防ぎきれない時代。
被害を拡大させないための“鍵”は、特権管理にあります。
ぜひ本セミナーで、自社のエンドポイント対策を見直すヒントをお持ち帰りください。
