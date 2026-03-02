『「製品×IoT」は事業として“どう成立させられる”のか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/nsw-20260317/M1D



■ 進む製品のIoT化（背景）

近年、製品のIoT化検討、IoT実装は着実に進んでいます。センサーを搭載し、製品の稼働状況や状態データをクラウドに送信することは特別な取り組みではなくなりつつあります。



リモート監視や遠隔保守を目的としたIoT化は、多くの企業で「当たり前」の選択肢となりつつあります。





■ 「どう事業価値につなげるか」が問われるフェーズに入っている（課題）しかしながら、IoTを導入したものの、それが事業としてどこまで価値を生み出せているのかという点に課題を感じている企業も少なくありません。例えば、次のような状況に心当たりはないでしょうか。・データは大量に集まってはいるが、活用しきれていない・コストばかりが先行し、収益モデルが描けない・現場と事業部門の間でIoTの価値認識がずれている単なる“つながる製品”から一歩進み、事業として成立させるためのIoT活用が、今まさに求められています。■ 実践事例から読み解く「製品の付加価値」の作り方本セミナーでは、製品IoTをいかに事業として成立させ、継続的な価値創出につなげていくかをテーマに、実際の事例をもとに解説します。建設機械や農機、といった移動体や接続台数が数千～数万規模に及ぶ大規模展開、さらに製品ラインアップやモデル数が多い場合のIoT活用を取り上げ、IoTをどのように製品の付加価値へとつなげているのか、データをどのような視点で捉え、ビジネスへ結びつけているのかといった、事業として継続・拡大させるためのヒントや考え方を、事例を通してご紹介します。■ こんな方におすすめ・これからIoT化に取り組もうとしている方、製品IoTに取り組んでいるが、事業化に課題を感じている方・移動体・大規模展開等のIoT活用事例を知りたい方・IoTを活用した新たな付加価値創出を検討している方・PoCから次のフェーズへ進むためのヒントを得たい方■主催・共催NSW株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

