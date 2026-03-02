『厚労省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」解説』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/keyspider-20260326/M1D



■ランサムウェア被害の増加でますます重要となる医療情報システム安全管理とガイドライン第6.0版

近年、医療機関を標的としたランサムウェア被害が相次ぎ、電子カルテの停止や診療制限など、医療提供体制に大きな影響を及ぼす事案が発生しています。こうした状況を受け、医療情報システムの安全管理は「対応すべき課題」から「経営上の重要テーマ」へと、その位置づけが一層高まっています。





厚生労働省が公表した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」は、電子カルテをはじめとする医療情報システムの高度化やネットワーク化、サイバー攻撃の動向等を踏まえ、医療機関等における安全管理の考え方と対策の方向性を整理したものです。第6.0版では、概説編・経営管理編・企画管理編・システム運用編の構成のもと、医療情報システムの導入・運用・利用・保守・廃棄に関わる者を対象に、体制整備、規程策定、リスクに応じた対策の実施、管理状況の把握と継続的な見直しといった統制の重要性が示されています。また、医療情報の安全管理においては、機密性・完全性・可用性の確保のほか、電磁的保存に関する見読性・真正性・保存性の確保が求められます。これらを実務として支える対策の一つとして、許諾された者のみがアクセスできるようにするアクセスコントロールや、操作履歴の記録・監査といった管理が挙げられています。■人の異動や委託対応を踏まえた医療情報システムのアクセス管理医療現場では、医師・看護師・コメディカル職員の異動やローテーション、非常勤職員の採用、さらにはシステム保守を担う委託事業者の関与など、医療情報システムに関わる人の範囲が常に変化します。ガイドラインでは、組織としての体制整備や管理責任の明確化、委託先を含めた安全管理の確保が求められており、実際の運用においては、誰がどの情報・どのシステムにアクセスできるのかを適切に管理し、定期的に状況を確認・見直すことが重要になります。退職者IDの残存、共用IDの常態化、委託先のアクセス範囲が曖昧なまま運用されるといった状況は、インシデント発生時の追跡や説明責任の観点でも課題となり得ます。ランサムウェア対策の観点からも、アカウント管理やアクセス統制の強化は、被害拡大防止と早期復旧を支える基盤となります。■システム運用編を中心としたアクセス権限管理の解説とID管理基盤による運用効率化本セミナーでは、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」の全体像を整理した上で、特にシステム運用編を中心にその概要とアクセス権限の管理について分かりやすく解説します。さらに、Keyspiderを活用し、電子カルテや部門システム、院内IT基盤に分散したIDを統合的に管理することで、・入職・異動・退職に伴う権限の付与・変更・削除・委託契約の開始・終了に応じたアクセス制御・定期的なアカウント棚卸しや監査対応の効率化といった運用を支援するアプローチをご紹介します。ガイドライン対応を単なる義務対応にとどめず、ランサムウェア等の脅威が高まる中でも診療を継続できる体制づくりへとつなげる実践的なヒントをお届けします。■主催・共催Keyspider株式会社株式会社アクシオ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/keyspider-20260326/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]