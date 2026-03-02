『どうすればセキュリティ教育は意識向上につながるのか』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/knowbe4-20260317/M1D



■「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の全体像と策定の背景

本セクションでは、経済産業省が主導する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の目的と、企業が把握しておくべき骨子をわかりやすく解説します。

制度の全体像を整理するとともに、なぜ今、既存のガイドラインに加えてこの新たな評価の仕組みが必要とされているのか。その背景にあるビジネス環境の変化と、評価項目に盛り込まれた意図を紐解きます。





■逆効果なセキュリティ教育の罠：形式的なトレーニングが組織の壁を作る理由評価制度の重要項目である「意識向上とトレーニング」を形骸化させないことが重要です。多くの企業で行われる「年1回の画一的なeラーニング」や「抜き打ちメール訓練」は、時に従業員の反発を招くリスクを孕んでいます。こうした心理的拒絶は、報告の遅れや隠蔽を誘発し、組織の脆弱性を深めかねません。また、サプライチェーンがグローバルに広がる中、海外拠点や外国籍の従業員に対する教育も避けては通れない課題です。言語の壁や文化的な背景の違いを考慮しない教育は、メッセージが正しく伝わらず、ガバナンスの空白地帯を生んでしまいます。「評価を通すためのアリバイ作り」から脱却し、現場が納得感を持って動く教育設計と、多様な環境に適応するグローバルな啓発活動が求められています。■“止まったら終わり”の現場を守るために、全社で意識を揃え行動変容を起こすヒューマンリスク管理本セミナーでは、情シスに負荷が集中しがちな教育・訓練を、制度対応や実施回数の達成で終わらせず、経営・各部門・従業員が同じ目的意識を持って“止めないための行動”を継続できる状態へ転換する考え方を解説します。「システムが止まることが最大の恐怖」という事業インパクトを起点に、教育を“やらされ仕事”から“自分ごと”へ変え、組織として当事者意識を揃えることで、形骸化やマンネリを防ぎ、最新の脅威に合わせて意識を更新し続ける土台をつくります。また、部門・拠点をまたいでもメッセージがぶれない伝え方や、経営に説明できる指標で効果を示しながら推進するポイントを整理し、「何をしてよいのか分からない」状態から前進するための道筋を提示します。■主催・共催KnowBe4 Japan合同会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

