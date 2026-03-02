『【中堅・大企業向け】動画運用の属人化―“公開して終わり”になっていませんか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/correos-20260318/M1D



■社外・社内、動画活用が多様なシーンで広がる

社外では、カスタマーケア・商品紹介・パートナー支援、社内では、教育・営業/技術支援・社内ブランディングなど、動画は「情報伝達の標準手段」として用途が拡大しています。また、グローバル企業では、より直感的に伝わる動画をハブとして国内外の拠点へ統一した情報提供を強化したり、動画を活用したコミュニケーションに取り組む動きもあります。

一方で、社内や社外に向けた動画コンテンツ自体は保有・提供しているのに「そもそも見てくれていない」「必要な人に必要な動画が届いていない」と感じる担当者もいて、動画が増えていくほどに、その活用や効果測定に課題も生じています。





動画コンテンツを制作しても、"公開して終わり"になっている企業は多いのではないでしょうか。例えば、増えていく動画を社内ストレージやYouTube等に"とりあえず格納"していると、容量・セキュリティ・社内外への適切な共有・利用分析など、多岐にわたって制限が出てしまいます。結果として「何が見られ、誰にどの程度活用されたか」「どこで離脱されたか」といった状況が分からないまま、利活用も改善も進みません。さらに管理のルールが担当者依存になると、分類や更新の統一ルールを整備できず、"動画が探せない、同じ内容の動画が重複する、古い情報が残る"といった状況も招いてしまいます。本セミナーでは、動画の運用管理における課題を整理した上で、動画の配信、録画・編集、視聴分析など、動画を統合的に管理するプラットフォーム「Kaltura(カルトゥーラ)」をご紹介します。情報伝達力に優れた動画は、運用管理次第で良質な資産として積み上げ活用することができます。セミナーでは、詳細な管理機能をはじめ、社外・社内に向けた動画ポータルサイト構築や分析機能の他、最新のAI機能として、チャットによるナレッジ活用、元動画からのショート動画やコンテンツ生成、AIアバターによる対話型サポートなど、動画資産の価値をさらに引き出して利用者の満足度を高める機能や、活用事例もご紹介します。動画を"公開して終わり"にせず、ナレッジ化を進めて積極的な活用をしたいと考えている方にお勧めのセミナーです。

