『【再放送】Eメール連絡が読まれない時代、顧客との“つながり”をどう取り戻すか』というテーマのウェビナーを開催

■企業からのメッセージが顧客に届きにくい時代──Eメール依存の限界

顧客への連絡手段が多様化する中、Eメールは依然として主要チャネルでありながら、迷惑メール化・未開封・情報過多によって届かないリスクが高まっています。営業案内・セミナー招待・契約更新・支払い案内など、顧客との関係維持に欠かせない多様な連絡が、開封されずに埋もれているのが現状です。





■届かない連絡は、機会損失と信頼低下のはじまり「営業案内のメールが未開封のまま」「契約更新や請求通知が迷惑メールに埋もれた」--こうした小さな届かなさが、営業機会の損失・顧客満足度の低下・再対応コストの増加を生んでいます。単なる通知漏れではなく、企業と顧客の関係性そのものを損なう課題に変わりつつあります。■99.9％の到達率で、“読まれる連絡”を取り戻す──SMSで変わる顧客接点本セミナーでは、99.9％の到達率を実現する「メディアSMS」の活用事例と基本機能を紹介します。大手金融機関や官公庁をはじめとする 約6,900社への導入実績を有し、国内法人向けSMS市場で 4年連続配信数シェアNo.1という高い信頼性を誇ります。URL付き通知やクリック数の可視化、業務に応じたテンプレート機能など、通知精度と効率を両立する機能も充実。当日は、各業界の具体的な活用事例を解説するとともに、送信管理画面を使ったデモンストレーションで、SMS配信の流れと操作性を確認いただきます。Eメールだけでは届かない時代、SMSの特性と国内最適化された配信基盤を活かし、“確実に伝わる連絡体制”の構築を支援します。■こんな方におすすめ- 請求・契約更新・督促・予約などの通知未達や再案内対応に課題を感じている方- 営業・マーケティングEメールの開封率・返信率を改善したい方- 顧客とのコミュニケーション体制を見直したい業務／CS担当者- SMSを認証基盤として活用し、本人認証・多要素認証（MFA）を含めてシステム全体の信頼性を高めたい情報システムの方■主催・共催株式会社メディア4u■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

