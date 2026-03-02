ミックウェアのカーナビゲーションソフトウェア「naviAZ」出荷台数が500万台を突破

株式会社ミックウェア

株式会社ミックウェア（本社：兵庫県神戸市、以下「ミックウェア」）が提供するカーナビゲーションソフトウェア「naviAZ（ナビアズ）」の累計出荷台数が、2025年12月出荷分で500万台を突破しました。

「naviAZ」イメージビジュアル

「naviAZ」は提供開始から今日まで、“ユーザーの皆様に安心して頂ける案内を提供するナビゲーション”を基本理念とし、

・クラウド連携で、いつでも最新の情報を利用できる高機能版

・エコシステム向けに低性能MPU（組み込み向けCPU）でも動作可能なスリム版

・どのようなプラットフォームでも対応可能なマルチプラットフォーム版

など、さまざまな進化を遂げてきました。

「naviAZ」は今後もさらに進化を続け、「お出かけ」を便利に、楽しく、安全にするナビゲーション体験を提供してまいります。

