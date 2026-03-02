EVERYFOOD、バンテリンドーム ナゴヤに新設された1塁側アリーナシートに「EVERYFOOD」看板設置完了

株式会社EVERY HOLDINGS新設された1塁側アリーナシート「EVERYFOOD」ロゴ入りフェンス看板

株式会社EVERYFOOD（本社：名古屋市中区、代表取締役社長 杉浦 卓、以下「当社」）は、バンテリンドーム ナゴヤ（名古屋市東区）に新設された1塁側アリーナシートに、当社看板の設置が完了したことをお知らせいたします。

当社は2025年9月1日付で社名を「日本ゼネラルフード」から「EVERYFOOD（エブリーフード）」へ変更し、創業60年目の節目の年として、企業ブランドのさらなる浸透と地域貢献活動を加速させております。

今回の看板設置は、こうしたブランド戦略の一環として実施したものです。

バンテリンドーム ナゴヤは、プロ野球・中日ドラゴンズの本拠地であり、東海エリアを代表するスポーツ・エンターテインメントの拠点です。

新設された1塁側アリーナシートは、臨場感ある観戦体験ができる人気エリアであり、当社看板は来場者およびテレビ中継視聴者の視界に入る位置に掲出されています。

当社は、今後も『「おいしい」にこだわり、みんなの毎日に笑顔をめぐらせる』という使命のもと、東海地方の皆さまとともに地域を盛り上げ、持続的な発展に貢献してまいります。

新設された1塁側アリーナシート「EVERYFOOD」座席広告

■ 看板設置概要

設置場所：バンテリンドーム ナゴヤ 1塁側アリーナシートフェンス、各座席

設置完了日：2026年2月24日

設置内容：「EVERYFOOD」ロゴ入りフェンス看板、座席広告

■ 社名変更・創業60年目について

2025年9月1日には、これまでの歴史と新たな未来への決意を込めて、社名を「日本ゼネラルフード」から「EVERYFOOD」に変更しました。

2026年2月16日には、1967年2月16日の創業から数えて60年目を迎えました。

■ 会社概要

会社名：株式会社EVERYFOOD

所在地：名古屋市中区千代田5-7-5

代表者：代表取締役社長 杉浦 卓

当社の使命：「おいしい」にこだわり、みんなの毎日に笑顔をめぐらせる

公式サイト：https://everygroup.co.jp/ef/

公式SNS：https://www.instagram.com/everyfood_official/?hl=ja