浦和レッズ ライセンス商品「レッズラック」新発売｜グッズを“見せながら収納できる”紙製ラック

OIS株式会社

プロスポーツチームとライセンスを利用したい企業を繋ぐサービス「Lise（ライセ）」を活用した商品化の第2弾として、浦和レッズのライセンス商品「レッズラック」を企画・生産しました。

本商品は、グッズを“見せる＋しまう”を両立できる紙製ディスプレイラックです。

クラブエンブレムを大胆にあしらったデザインと、光沢加工による鮮やかな赤の表現により、日常空間に浦和レッズの世界観を取り入れられる仕様となっています。

企画概要

本件は、Lise（ライセ）を通じてライセンス条件のすり合わせおよび商品化手続きを進行し、商品企画から生産まで実施されました。

本商品は、紙製ならではの軽量性と設置しやすい設計を活かし、インテリア性とクラブアイデンティティの両立を目指して企画されました。

商品概要

商品名：レッズラック

素材：紙製（表面光沢加工）

印刷：フルカラー印刷

種類：１種

本体サイズ：W 155mm D 145mm H 250mm

販売情報

販売期間：2026年2月28日 ～ 2026／27シーズン終了まで

販売場所：株式会社マクビーカタガイ運営ECサイト

https://itarack.stores.jp/items/6993cac756e39c09634ebefa

スタジアムファンショップ

※本件商品に関するお問い合わせは、下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。

ライセンス活用サービス「Lise（ライセ）」とは

「Lise（ライセ）」は、スポーツチームのエンブレムやロゴ・マスコットなどのライセンスを活用した商品化を検討する企業・団体と、チームをつなぐプラットフォームです。

ライセンス利用における複雑な手続きやチェック等、商品化までのサポートを行います。これによりプロスポーツチーム・ライセンス利用者双方にとってよりスムーズなライセンス利用・商品化を促し、スポーツ業界全体の活性化を図ります。

日常にスポーツチームが溶け込み、人々がスポーツチームをより身近に感じられる、そんな世界を目指します。

参画チームの情報確認からライセンス申請までをオンラインで行うことができ、初めてライセンス活用に取り組む企業でも検討しやすい仕組みを提供しています。

グッズ制作のノウハウを豊富に持つOISが、商品企画から商品化、販売後の手続きまでサポートすることで、ライセンス利用者・ライセンサーの手間や手戻りを減らし、スムーズな商品化を実現いたします。

「Lise」のポータルサイトでは、ライセンス利用可能なチームを探したり、ライセンス利用にかかる費用のシミュレーションをすることができ、お問い合わせフォームから簡単にご相談が可能です。

今後の展開

「Lise（ライセ）」では今後も、サッカーをはじめ、バスケットボール、ラグビーなど様々なプロスポーツのチームとの連携を強化し、スポーツと企業・団体の新たな価値創出を支援してまいります。

「スポーツライセンス商品の展開を検討したい」「商品化の進め方を相談したい」といったお問い合わせは、Liseの窓口までご連絡ください。

Liseポータルサイト： https://lise2025.net/

お問い合わせ先

【本商品（販売・商品内容）に関するお問い合わせ】

商品パッケージ・商品ページ等に記載の販売元窓口までお問い合わせください。

会社名：株式会社マクビーカタガイ

問い合わせフォーム：https://itarack.stores.jp/inquiry

【Lise（ライセ）に関するお問い合わせ（ライセンス商品化の相談）】

OIS株式会社

Liseサポートチーム

メールアドレス：automation@lise2025.net

Liseポータルサイトはこちら :https://lise2025.net/

Lise公式Xアカウント

https://x.com/Lise_support?s=20