【新刊情報】“ファン化”で資産価値を育てる 新刊『「正解のない時代」の資産形成論～リノベ・ワンルームマンション投資で作るファン化社会～』を3月2日に発売――資産形成に関心のある方に向けた実践的な1冊

株式会社フォーウェイ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲山洋平）は、齋藤 信勝（リズム株式会社 代表取締役）による新刊『「正解のない時代」の資産形成論~リノベ・ワンルームマンション投資で作るファン化社会~』を2026年3月2日に発売いたしました。

本書は、利回り重視一辺倒の不動産投資から脱却し、“選ばれ続ける部屋づくり”によって資産価値を高める戦略をわかりやすく解説した一冊で、長期的に安定した資産形成を目指す不動産投資家や投資初心者に向けて実践的な考え方と具体策を提示しています。

■本書の概要

『「正解のない時代」の資産形成論~リノベ・ワンルームマンション投資で作るファン化社会~』は、東京23区に特化して40年以上ワンルームマンション投資に向き合ってきた著者の実践知をもとに、空室・家賃下落・出口不安といった課題を抱える投資家に対して、新しい資産形成の考え方と運用ノウハウを紹介しています。

中古ワンルームマンション1,000戸以上のリノベーション実績と、入居待ちが生まれる賃貸ブランド運営の経験から導き出されたのは、「住む人の満足」から資産価値を育てるというアプローチです。

立地・管理・設計・運用を一体で捉え、ファン化によって長期保有に耐える物件づくりを実現する戦略を体系的に解説しています。

インフレや人口構造の変化が進む現代において、数字と感性の両面から“長く持ち続けられるワンルーム投資”を再定義する一冊です。

■本書の見どころ

- 利回り偏重から脱却し、「選ばれ続ける部屋」という新しい投資視点を提示- 空室・家賃下落・出口リスクを抑える“ファン化賃貸”の具体的な仕組みを解説- 東京23区特化×リノベ実績1,000戸超の現場知見に基づく実践的ノウハウ

【目次】

第1章 住む人の満足がオーナーの満足に

第2章 インフレ時代こそ「決めつけない」投資判断を

第3章 資産戦略は「個人の生き方」と切り離せない

第4章 住み継ぐ東京のグランドデザイン

第5章 資産形成の未来

第6章 理念は人から生まれる

第7章 好きが連鎖する社会へ

■販売ページ（リンク一覧）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4910786155/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18504641/

全国の主要書店・オンライン書店にて発売予定

■著者プロフィール

齋藤 信勝（さいとう・のぶかつ）

リズム株式会社 代表取締役

ワンルームマンション投資に携わり40年以上の実績と、累計1,000戸を超えるリノベーションを手がけてきた。「住む人の満足が、持つ人の満足につながる」という一貫した哲学のもと、リノベーション・賃貸管理・運用を循環させる独自のストック再生モデルを構築。

ワンルームマンションという最小単位から、暮らしの質と資産価値が両立する都市のあり方を問い続けている。

▼リズム株式会社ウェブサイト

https://www.re-ism.co.jp/

▼齋藤 信勝氏Xアカウント

https://x.com/saitonobukatsu

■書誌情報

書名：「正解のない時代」の資産形成論～リノベ・ワンルームマンション投資で作るファン化社会～

著者：齋藤 信勝

発売日：2026年3月2日（月）

定価：1,600円（税別）

判型：四六判

ページ数：240ページ

発行：株式会社フォーウェイ

発売：株式会社パノラボ

ISBN：978-4-910786-15-5

■会社概要

会社名：株式会社パノラボ（出版社）

設立：2021年11月4日

代表者：代表取締役 仲山 洋平

所在地：東京都渋谷区鶯谷町3-1 SUビル2F

電話番号：03-6433-7587（書店注文対応用）

※その他、広報・出版に関するお問い合わせは株式会社フォーウェイまでお願いいたします。

会社名：株式会社フォーウェイ（発行元）

設立：2020年9月2日

代表者：代表取締役 仲山 洋平

所在地：東京都渋谷区鶯谷町3-1 SUビル2F

電話番号：03-6433-7585

公式サイト：https://forway.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社フォーウェイ

担当：江崎 雄二

TEL：03-6433-7585

E-mail：info@forway.co.jp

URL：https://forway.co.jp/