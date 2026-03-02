大型ヒロイン・木村円プロが「ESQUISE GOLF」と契約。2026年、機能美を纏い、新たなゴルフの地平へ。

株式会社ビヨンドプロパティーズ

ゴルフエンターテイメント事業『GOLVI』 を展開する株式会社ビヨンドプロパティーズ（本社：東京都中央区、代表取締役：能登純一郎）は、女子プロゴルファー木村 円（きむら まどか）選手と、2026年シーズンのメインスポンサー契約および、自社ゴルフウェアブランド「ESQUISE GOLF（エスキース ゴルフ）」のウェア着用契約を締結いたしました。

■ 契約の背景：共鳴する「強さ」と「美学」

「ESQUISE GOLF」は、緻密な設計に基づく機能美と、既存の枠に捉われない洗練されたデザインを追求するブランドです。

今回、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の過酷なプロテストを突破し、次世代のスター候補として注目を集める木村 円プロをパートナーに迎えました。彼女の圧倒的な存在感と、高みを目指し続けるアスリートとしてのマインドセットは、まさにブランドが掲げる「自分らしさの追求」を体現する存在です。

■ 木村 円（Madoka Kimura）その魅力と可能性

2026年、27歳というアスリートとして最も充実した時期を迎える木村プロ。彼女のプレースタイルは、単なる技術に留まらない「華」があります。

規格外のスケール感： 173cmの長身から繰り出されるダイナミックなスイングと飛距離は、見る者を圧倒します。「ESQUISE GOLF」のウェアを纏うことで、そのシルエットはより美しく、コース上でのファッションアイコンとしての地位を確立します。

不屈のメンタリティ： 合格率わずか3％という狭き門を突破した「努力の才」を持ち、安定感のあるプレーの裏側には、飽くなき挑戦心が秘められています。

■ 2026年シーズンの展望：ステップ・アップ・ツアーから頂点へ

今シーズン、木村プロはステップ・アップ・ツアーを主戦場に戦います。株式会社ビヨンドプロパティーズは、彼女が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、最新コレクションを通じて全面的にバックアップ。

ゴルフエンターテインメント事業「GOLVI」とのシナジーを活かし、木村プロと共に、プレー面とビジュアル面の両方から、新しいゴルフの価値観を市場に提案してまいります。

■ 木村 円プロ コメント

この度、株式会社ビヨンドプロパティーズ様とスポンサー契約を結ばせていただき、喜びと心強い気持ちでいっぱいです。

『ESQUISE GOLF』を纏って戦えることは、私にとって大きなエネルギーになります。日本、そして世界で活躍できる選手を目指し精進してまいります。2026年、新しい私にご期待ください！応援よろしくお願いいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ビヨンドプロパティーズ

電話番号：03-6264-2717

メールアドレス：info@byd-p.com