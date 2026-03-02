【開催予告】日本経営主催「トップマネジメントセミナー東京」【対面限定】“検索できない”現場の最適解を探る

株式会社日本経営

株式会社日本経営（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、2026年5月22日（金）、医療機関の経営者・経営幹部を対象とした「トップマネジメントセミナー東京」を、TODA HALL & CONFERENCE TOKYO（東京都中央区）にて対面形式で開催いたします。本セミナーでは、“検索できない現場の最適解”をテーマに、経営幹部同士が直接対話を通じて自院の戦略を深める機会を提供いたします。

■開催の想い

≪一般論は、もういらない≫

2026年度診療報酬改定に向けて溢れかえるWEBセミナーや解説記事。

知識は手に入っても、「では、自院はどうすべきか」という確信だけが、どこか置き去りにされている。

そんな感覚はありませんか？



≪本当に欲しい答えは、トップマネジメントセミナーにある≫

”組織の軋み、人材の葛藤、そして地域での生き残り”

これら経営の根幹を揺るがす難題への答えは、画面の中には決して落ちていません。

AIの進化が加速する今だからこそ、泥臭くも誠実な働きによる「検索できない現場の最適解」が、何よりも求められています。



≪AI時代における”対面”の価値≫

本セミナーは、単なる知識の伝達ではなく、「現場の真実」を分かち合う対話の場を提供します。



誰にでも手に入る情報で満足するか。

あえて対面で集い、同じ重圧を背負う同志と共に、自院独自の生き残り戦略を削り出すか。

貴院の未来を決める、唯一無二の答えを探しに来てください。

■開催概要

日時：2026年5月22日（金）13:00～18:00（受付開始12:45～）

会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO Bホール

（〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号 TODA BUILDING 4階）

形式：対面開催（オンライン配信なし）

参加費：無料

定員：100名

対象：医療機関の経営者、経営幹部

主催：株式会社日本経営

※受付は開催日前日16時に締め切ります。

■タイムスケジュール

お申込 :https://nkgr.smktg.jp/public/seminar/view/36202お申し込みは弊社ホームページへ

13:00-13:05 開会

13:05-13:55 基調講演１. 2026診療報酬改定 × 人口減 × 人材不足 急性期病院の生き残る戦略

13:55-14:25 基調講演２. この10年で変わった病院経営の問い

14:25-14:45 休憩１. コーヒーブレイク

14:45-15:10 事例講演１. 戦略コンサル事例：困難事例と成功事例

15:10-15:35 事例講演２. 組織・人事コンサル事例：医師人事・マネジメント

15:35-16:00 事例講演３. 業務プロセス改革事例：看護部からの改革

16:00-16:25 休憩２. コーヒーブレイク

16:25-17:05 コミュニティーイベント 参加者交流セッション

17:05-17:55 パネルQ&Aセッション

17:55-18:00 閉会

■講師紹介

基調講演１.

「2026診療報酬改定 × 人口減 × 人材不足 急性期病院の生き残る戦略」

登壇：千葉大学医学部附属病院 副病院長

井上 貴裕 氏

基調講演２.

「この10年で変わった病院経営の問い」

登壇：橋本 竜也

（株式会社日本経営 代表取締役社長）

事例講演１.

戦略コンサル事例：困難事例と成功事例

登壇：吉岡 諒哉

（株式会社日本経営 戦略コンサルティング部 課長）

事例講演２.

組織・人事コンサル事例：医師人事・マネジメント

登壇：太田 昇蔵

（株式会社日本経営 部長）

事例講演３.

業務プロセス改革事例：看護部からの改革

登壇：兄井 利昌

（株式会社日本経営 業務プロセス改善コンサルティング部 部長）

そのほか、参加者同士の交流セッションおよびパネルQ&Aを実施予定です。

■本セミナーの特徴

本セミナーは、知識の提供にとどまらず、経営幹部同士が率直に議論を交わす対話型のプログラムを重視しています。

制度改定への対応策だけでなく、組織マネジメント、人材戦略、地域における役割の再定義など、経営の本質に関わるテーマについて、多角的に検討する場を提供いたします。

当社は本セミナーを通じて、医療機関が自院独自の方向性を明確にし、持続可能な経営体制の構築につなげる一助となることを目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

【お問い合わせ先】

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

お問い合わせはチャットから：

https://app.chatplus.jp/chat/visitor/5984d779_1?t=btn