2026年2月26日、ケベック州レヴィ- AMETEK, Inc の傘下で 3D スキャニングおよびポータブルCMMソリューションのグローバルプロバイダーである FARO CREAFORM ビジネスユニットは、あらゆる規模の製造業向け 3D 計測プロセスのデジタル変革を支援する独立系ソフトウェア開発企業 InnovMetric 社と共同で、FARO CREAFORM の自動リファレンス機能付きマルチライン 3D スキャナーのデータ取得プロセスが PolyWorks|Inspector と完全統合されたことを発表しました。これにより、PolyWorks|Inspector ユーザーは、スキャニングデータ取得中にリアルタイムでのデータ可視化に加え、寸法解析および品質管理の包括的なツールを活用することが可能になります。

この統合は、顧客からのフィードバックに直接応える形で実現しました。PolyWorks | Inspectorを寸法検査の標準ソフトウェアとしているユーザーの多くが、すでにあるワークフローの維持のみならず、運用の中断や変更を最小限に抑えることの重要性を強調されていました。FARO CREAFORM と InnovMetric 社は、PolyWorks | Inspector で直接スキャニングデータの取得を可能にすることで、ユーザーが信頼する豊富な機能やツールを継続して活用・運用することを可能にしました。結果として、先進的なスキャニング技術の恩恵も享受できる環境を提供するだけでなく、このシナジーによりインライン計測ソリューションへのアップグレードを容易にしながら、現在の手順の整合性と継続性も確保されます。

本統合がもたらす主なメリット

・ 学習期間の短縮：

異なるソフトウェアを切り替える必要がなくなり、トレーニング時間の短縮とスムーズなオンボーディングを実現。

・ 生産開始までの時間短縮：

操作者の専門知識、既存プロセス、高精度ハンドヘルド3Dスキャナを活用することで、より迅速に運用効率を確保。

・ 完全な互換性：

FARO CREAFORM の自動リファレンス マルチライン 3D スキャナーデータは、PolyWorks|Inspector の機能と完全互換。

（自動スキャン-CAD アライメント、表面・フィーチャガイダンス、MR計測ワークフロー、自動化マクロなどに対応）

FARO CREAFORM の3DスキャナーイノベーションDVP のマルコ・サンピエール（Marco St-Pierre）は次のように述べています。「グローバルメーカーは、複数工場でのコンプライアンス統一のため PolyWorks の 3D 計測テンプレートを活用しています。本統合により、FARO CREAFORM の 3D スキャナは追加スクリプトや設定なしでこれらのテンプレートに接続可能となり、世界規模での展開を容易にします。当社は PolyWorks ソリューションの世界的リセラーであり、ハンドヘルドの測定器レベルの 3D スキャナをプラットフォームに完全統合する理想的な立場にあります。」

InnovMetric 社のイノベーション統括責任者であるエリック・ロベルジュ（Eric Roberge）は、次のように述べています。「この統合は、私たちが顧客満足度の向上に真摯に取り組んでいること、また、業界のニーズに応えられる能力があるということを示しています。この協働ワークフローは、ポータブルスキャナーが CMM を補完するハイブリッド検査戦略を支援していることを表しています。FARO CREAFORM の 3D スキャナから直接データ取得することで、PolyWorks のデジタルスレッドを取得段階まで拡張し、計測データが一貫性を保ちながら、データの取得から解析までの一元化した環境を実現します。」

この取り組みは、両社の長年にわたるパートナーシップをさらに強化し、ユーザーが信頼するソフトウェアツールおよびプロセスを維持しながら、最先端の3D スキャニングおよび検査技術を活用できるようにするという両社の共通の姿勢を示すものです。

InnovMetric社について

InnovMetric社は、あらゆる規模のメーカーが3D計測プロセスのデジタル変革を行えるように支援する独立系ソフトウェア開発企業です。2000年にポイントクラウドベースの寸法検査の導入によって、2006年にはユニバーサルな3Dメトロロジーソフトウェアプラットフォーム構想によって、3Dメトロロジーに大変革をもたらしました。現在、世界100ヶ国に2万4千を超える顧客を有し、世界の主要なメーカーが3Dメトロロジーソフトウェアプラットフォームの標準ソリューションとして PolyWorks を導入している中、InnovMetricは、次世代のデジタルデータとプロセス管理技術の開発に重点的に取り組んでいます。

カナダのケベックシティに本社を置くInnovMetric社は、3D測定データが企業の製造工程の核となるよう力を注ぐ、650名の従業員を擁する多国籍企業です。

FARO CREAFORMについて

カナダのケベック州レヴィと米国フロリダ州レイクメアリーに本部を置くFARO CREAFORMは、FAROの名高い3D測定事業部門とCreaformの革新的メトロロジーソリューションの結合によって生まれました。1981年に設立されたFAROは、ポータブル測定アーム、レーザートラッカー、リアリティキャプチャ技術のグローバルリーダーでした。また、2002年にケベック州レヴィで設立されたCreaformは、ハンディタイプの3Dスキャナーと自動検査に大変革をもたらし、自動車、航空宇宙、製造、研究分野の何千人もの専門家にサービスを提供しています。FARO CREAFORMは力を合わせ、絶対の自信を持って、品質、製造、保守、設計の担当者がより早くスマートに作業を行い、より良い成果を上げ、製造ワークフロー全体でより優れた体験が得られるようにしています。

FARO CREAFORMは、様々なニッチ市場に魅力的な数々の製品を提供し、工業技術ソリューションをリードする、年間売上高75億ドルのグローバルリーダーであるAMETEK, Inc.のビジネスユニットです。

