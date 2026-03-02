20代の「このままでいいのか？」に向き合う。朝1時間でキャリアの判断軸をつくる新コミュニティ「5am Career」始動
株式会社5AM（代表：井上皓史）と、キャリア支援実績5万人以上を誇るポジウィル株式会社（代表取締役：金井芽衣）は、20代限定のオンライン朝活キャリアコミュニティ「5am Career」を2026年4月より開始いたします。
本コミュニティは、「このままの延長線上のキャリアで本当にいいのか？」と感じながらも、日々の忙しさの中で立ち止まる時間を確保できない20代に向けて、“朝”という最もノイズの少ない時間を活用し、キャリアの判断軸を言語化・設計する機会を提供するものです。
■ 背景：20代が抱える「漠然とした不安」
近年、働き方やキャリアの選択肢が多様化する一方で、「自分はこのままでいいのか」と悩む20代が増えています。
仕事には慣れてきたものの、
・将来の専門性に対する不安
・同世代との比較による焦り
・「何者かになりたい」という漠然とした思い
を抱えながらも、具体的な行動に移せないケースも少なくありません。
日々の業務に追われる中で、
自分のキャリア（人生）とじっくり向き合う時間を確保することは困難だからです。
「5am Career」は、これまで200名以上の朝習慣を支援してきた「5AM」の習慣化メソッドと、5万人以上のキャリア相談実績を持つ「ポジウィル」の知見を掛け合わせ、忙しい20代が“毎週土曜朝の1時間”で人生の舵取りを自ら行える環境を設計しました。
■ 「5am Career」とは
「5am Career」は、20代限定のオンライン朝活キャリアコミュニティです。
毎週土曜朝8:00～9:00の1時間を中心に、以下のプログラムを実施します。
１. 月一定例会 (第一土曜日8:00~9:00)
月初にメンバーが集まり、前月の振り返りと今月の目標設定を行うキックオフセッションです。
行動と感情の振り返りを通じて価値観を可視化し、次のアクションを具体化します。
２. キャリアワーク勉強会 (第三土曜日8:00~9:00)
ポジウィル監修のオリジナルワークを用いて、「どう生きたいか？」を言語化します。累計50,000人以上のキャリア支援実績をもとに開発されたフレームワークにより、人生（キャリア）の判断軸を構築。多様な選択肢の中から自分らしいキャリアを築ける状態を目指します。
３. モーニングトーク (第四土曜日8:00~9:00)
自分らしいキャリアを築いている30代・40代の実践者をゲストに招き、リアルな意思決定や転機の背景を共有します。初回ゲストは近日公開予定。お楽しみにお待ちください。
４. 5人1組の朝活キャリアチーム
メンバーは5人1組のチームに所属。毎朝Slack上で「起床・活動報告」を行い、月1回のチームモーニングを実施します。
日々投げかけられる「5分で答えられる問い」に向き合うことで、思考を言語化する習慣を形成。仲間との適度なピアプレッシャーが、早起きと内省の継続を後押しします。
５. 朝食会・読書会などの活動
オンライン・オフラインを横断し、仕事だけでなく、日々の人間関係や学び、余暇の過ごし方まで含めて人生を整える機会を提供します。
朝食会や読書会、部活動などを通じて、キャリアを「働き方」だけでなく「生き方」として捉え、日常の中で実践する場を設計しています。
詳細を見る :
https://note.com/kojijico/n/nbb17bb7c290e?sub_rt=share_sb
■ 参加費とスケジュールについて
私たちは「お客様」ではなく、「共にこの場を創る」という当事者意識を持った仲間に集まっていただきたいと考えています。そのため、運営がすべてに目を通す「審査制」を採用しています。参加をご希望の方は、簡単な応募フォームへのご記入をお願いいたします。
・参加費：月額4980円（税込）→β版0期生メンバー月額3980円（税込）
・形式：オンライン中心（Zoom/Slack）
・定員：200名予定（割引は100人限定）
・選考：審査制
・スケジュール
3月20日(日)： 応募フォーム回答締切
4月4日(土) 8:00~9:00 ： 第1回定例会（初回キックオフ）
・応募方法：以下ボタンより応募フォームを記載し、送信ください。
応募フォームはこちら :
https://forms.gle/HKkU3Dp3HfsekWiv8
■ 両代表からのコメントポジウィル株式会社 代表取締役・金井芽衣によるコメント
「どう生きたいか？」という問いに正解はありません。
しかし、その答えを自分の中に持っていないと、どうしても世間体や周囲の期待に振り回されてしまいます。
ポジウィルではこれまで5万人以上のキャリア相談を受けてきましたが、多くの方が「今のままでいいのか」という漠然とした不安を抱えながら、日々の忙しさに追われて立ち止まれずにいます。
キャリアを設計することは、単に転職先を探すことではありません。
自分の内側にある願いを知り、それに基づいた選択を積み重ねていくことです。
今回、5時こーじさんと共に「朝」という最もピュアに自分と向き合える時間を活用したコミュニティを作れることを、とても嬉しく思います。
「5am Career」が、あなたが自分自身の人生のオーナーシップを取り戻し、清々しい一歩を踏み出すきっかけになることを願っています。
5AM 株式会社代表 ・井上皓史によるコメント
「20代の時に、こんな場所が欲しかった」
本気でそう思えるコミュニティを、ポジウィルさんと一緒に立ち上げました。
20代の時の私は、「何者か」になりたくて必死でした。
他人の評価を気にして、正解を探し、毎月貯金残高を見てはため息をつく…
そんな、不安と焦りでいっぱいの毎日でした。
ギリギリの状態だった私を救ってくれたのは、週末の朝でした。
ちょっと背伸びをして、朝7時に有名モーニング店に行き、一番安いトーストセットを頼む。ただ、それだけのことですが、「皆が寝ている間に活動している」という事実だけが、すり減った自己肯定感を高めてくれました。
「5年後、どう生きたのか」
今の私が、予想もしなかったユニークなキャリアを歩めているのは、才能があったからではありません。
あの週末の朝、トーストを食べながら自分と向き合う「余白」を持ち続けたからです。
正直この余白を1人で作り出すのはなかなか難しいです。
だからこそ、この場を作りました。
習慣化のプロである私と、キャリアのプロであるポジウィルさんが待っています。
かつての私のように、焦りや漠然な不安を抱えているあなたへ。
一緒に良い未来をつくりましょう！
■ 運営紹介POSIWILL CAREER
『POSIWILL CAREER』は、「どう生きたいか？」の言語化から行動設計までを伴走する、キャリアのパーソナルトレーニングサービスです。
累計50,000人以上のキャリア相談実績をもとにカリキュラムを作成。専属のトレーナーが一人一人の「どう生きたいか？」の言語化から徹底的に向き合い、転職にとらわれないキャリア設計～行動～目標達成を支援しています。
公式サイト：https://posiwill.jp/career/
5am club
『5am club』は、目覚めと共に「成長する自分」に出会える、仲間と習慣でつながる、オンライン朝活コミュニティです。一般的な「交流目的」の朝活コミュニティとは一線を画し、「早起きは、気合ではなく技術である。」という前提からコンテンツを多数用意。審査制で選ばれた「同志」とのチーム活動、リアル・オンラインどちらでも楽しめる「部活動」を通じて、孤独な努力では続かない朝活を「一生モノの習慣」に変えるメソッドが強みです。2026年1月現在200名で活動中。
■ ポジウィル株式会社 概要
「あるべき、こわそう。」をミッションに、世間一般における理想的なキャリアではなく、それぞれが自分にとってベストなキャリアを歩める社会の実現を目指した事業を展開しています。世間一般における理想的なキャリアではなく、それぞれが自分にとってベストなキャリアを歩める社会を実現していきます。
社名：ポジウィル株式会社
所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 17F
代表者：代表取締役 金井芽衣
事業内容：キャリア支援・コーチング事業
会社URL：https://www.posiwill.co.jp/
提供サービス：
・キャリアのパーソナルトレーニング『POSIWILL CAREER』
https://posiwill.jp/career/
・キャリア支援者育成プラットフォーム『ポジウィルコーチングスクール』
https://lp.posiwill.jp/coaching_school
・信頼できる転職エージェント紹介サービス『キャリアの窓口』
https://form.run/@posiwill-klLBocwgxyMpKZpWkjUD