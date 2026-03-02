GBP、特別高圧変圧器とGISの一体提供を開始～強固な供給体制と設計整合の一括対応により短納期を実現～

GBP株式会社

再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業のGBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、大規模系統用蓄電所、メガソーラー、データセンター向けに、特別高圧変圧器とGIS（ガス絶縁開閉装置）を一体で提供するサービスを開始いたします。強固な供給体制により短納期での納品を実現。また、変圧器とGISの設計整合を一括で対応することで、事業者間の個別調整の手間を削減し、プロジェクトの円滑な推進を支援します。

＜市場背景＞

近年、特別高圧変圧器とGISの需給が逼迫し、調達期間の長期化が進んでいます。

背景には1960～70年代に建設された変電所の高経年化対策、2023年に経済産業省が施行したレベニューキャップ（RC）制度による系統用蓄電所の導入加速、風力発電などの再エネの大量導入に伴う連系受入対応、さらにはデータセンター新設などによる電力需要増加に伴う系統増強など、複合的な要因により変電設備の需要が急増しています。

＜課題＞

特別高圧設備の導入において、大規模系統用蓄電所、メガソーラー、データセンター事業者様が直面している主な課題は以下の通りです。

◆生産枠が数年先まで埋まっている

特別高圧変圧器は需給が逼迫しています。通常納期であれば1年、特需状況であれば3年以上かかるとされています（※1）。主要メーカーの生産枠は数年先まで埋まっているケースもあり（※2）、プロジェクトスケジュールに大きな影響を及ぼしています。

◆変圧器とGISの設計整合に時間がかかる

特別高圧システムにおいて、変圧器とGISは密接に連携して動作する必須機器です。しかしそれらを別々のメーカーから調達する場合、大きさ・寸法・電圧・容量などの整合設計調整が必要となり、多大な時間を要します。

これらの調整には、変圧器メーカー、GISメーカー、施工会社など、複数の事業者間でのやり取りが必要となり、調整だけで数ヵ月を要するケースもあります。さらに、調整中に仕様の齟齬が発覚し、再設計が必要になるリスクもあり、プロジェクト全体の遅延要因となっています。

＜GBPの解決策＞

GBPは、以下の2つのアプローチにより、特別高圧設備の調達時間を大幅に短縮します。

◆強固な供給体制により短納期を実現

GBPは、特別高圧変圧器の強固な供給体制を構築しており、最短3ヵ月（※3）での納品を実現します。需給が逼迫する中でも安定的な供給を可能にすることで、お客様のプロジェクトスケジュールを確実に守ります。

（※3）仕様条件・容量・電圧区分・設置環境・受注時期等により変動します。詳細は個別協議の上決定いたします。

◆変圧器とGISの一体提供により複数事業者間の個別調整を削減

GBPは、特別高圧変圧器とGISを一体提供することで、複数事業者間の個別調整を不要にします。

GBPが一括で対応する設計項目：

・大きさ、寸法の整合設計

・容量、電圧の整合設計

・保護協調設計、短絡電流設計、絶縁設計

変圧器とGISの設計整合をGBPが一括で担当するため、調整にかかる時間を大幅に削減し、プロジェクト全体の工期短縮を実現します。また、上記以外にも設計に関してご要望がございましたら個別対応も可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110590/table/147_1_9a3f44075ffa96d857711269666ef6b2.jpg?v=202603020851 ]

特別高圧変圧器・GISの寸法、定格容量、仕様整合に関するご相談は、お問い合わせフォーム(https://www.gbp-global.com/ja/contact/)よりお気軽にご連絡ください。

会社概要

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本社所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町２丁目５－５ PMO浜松町 9階

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/