【2026年3月/4月開催決定！参加者募集中】OMNIA×自治体通信 共催セミナー「簡単丸投げマンション経営～公務員マンションオーナー5名の実例紹介～」

イシン株式会社

イシン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、2026年3月18日(水)、4月11日(土)にOMNIA×自治体通信 共催セミナー「簡単丸投げマンション経営～公務員マンションオーナー5名の実例紹介～」を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://go.jt-tsushin.jp/jt_webinar_202603-04?utm_source=20260227&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

将来に向けた資産形成への関心が高まる中で、不動産投資に興味を持つ方が増えています。一方で、「仕組みがよく分からない」「リスクが怖い」「物件選びの基準が難しい」「忙しくて運用に時間をかけられない」などの不安から、情報収集の段階で止まってしまうケースも少なくありません。

そこで本セミナーでは、不動産投資の基本と4つのメリットをはじめ、リスクの位置づけやリスクを抑えるための考え方を整理し、公務員オーナー5名の実例も交えながら初心者の方にも理解しやすい形で解説します。

あわせて、押さえておきたい物件選びのポイントや、単身用マンションをおすすめする理由など、検討を進めるうえで重要な視点を分かりやすくお伝えし、安心して学べる機会として開催します。ぜひお気軽にご参加ください。

■ 開催概要

（１）開催日時／申込締切

2026年3月18日（水）20時00分～※参加申込締め切り：3月18日（水）20時00分

2026年4月11日（土）10時00分～※参加申込締め切り：4月9日（木）13時00分

（２）方法

ウェビナー形式

（３）参加対象

自治体関係者（行政職員・議員）

（４）参加費

無料

（５）主催

株式会社OMNIA

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）（2社共催）

（６）ご注意

自治体関係者限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。

（７）お問い合わせ

本イベントに関するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

株式会社OMNIA

Email：seminar@omnia.tokyo

■ 講演内容（予定）

簡単丸投げマンション経営

～公務員マンションオーナー5名の実例紹介～

講師：株式会社OMNIA 取締役 兼 営業本部長 仙波 真生 氏

■ 参加方法

下記からお申込みが可能です。

＜会社概要＞

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川9F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

イシン株式会社 事業統括本部 公民共創企画部

TEL ：03-5291-1580(代表)

Email：jt_webinar@ishin1853.co.jp