弥生株式会社と会計人材コミュニティ「ふらっと」運営に関するスポンサー契約を締結

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo(本社:東京都千代田区、代表取締役:田原 広一)は、弥生株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:武藤 健一郎)と、会計士・税理士を中心とした会計人材コミュニティ「ふらっと」に関するスポンサー契約を締結いたしました。

会計人材コミュニティ「ふらっと」とは

現在、会計士・税理士業界では、業界全体の高齢化や若手会計士・税理士の実務ノウハウの不足、交流・知識共有の場の少なさといった課題を抱えています。デジタル化によって能力や知見がAI等に置き換わる可能性も示されており、人だからこそ発揮できる能力や知見が必要になるかもしれません。

「ふらっと」は、このような課題を解決できる場として、SoLaboが提供している会計士・税理士を中心とする会計人材を対象としたコミュニティです。コミュニティ内では、下記を一例とした交流会やノウハウ共有を実施予定です。

主な活動内容:

若手会計士・税理士を中心とした会計人材のオフライン交流会

Chatworkを活用したオンラインでの日常的な交流

実務ノウハウや経験の共有・ツール活用方法の共有

課題に合わせた会社をSoLaboが紹介する、ビジネスマッチング

公式HP: https://zeirisee.so-labo.co.jp/U39/

■弥生株式会社との取り組み

今回のスポンサー契約により、弥生は「ふらっと」を通じて会計人材との連携を一層強化します。会計士・税理士は、弥生製品を活用してクライアント企業のバックオフィス業務を支援する重要なパートナーであり、中小企業の経営課題解決の最前線に立つ存在です。

本提携により期待される効果:

会計人材への「弥生シリーズ」活用ノウハウの共有と普及促進

会計人材同士の実務ナレッジ交流によるサービス品質向上

中小企業のDX推進における会計人材と弥生の協業強化

若手会計人材の育成とスキルアップ支援

弥生が蓄積してきた中小企業支援のノウハウと、会計人材が持つクライアント企業への深い理解が組み合わさることで、より多くの中小企業の成長を支援できる体制を構築してまいります。

■株式会社SoLabo 代表取締役 田原広一 コメント

「弥生様のスポンサー参画を心より歓迎いたします。『中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる』という弥生様のミッションは、会計人材が目指す方向性と完全に一致しています。『ふらっと』を通じて、弥生様と会計人材の連携が深まることで、より多くの中小企業が効率的なバックオフィス体制を構築し、本業に集中できる環境づくりに貢献できることを期待しています」

■弥生株式会社 概要

名称: 弥生株式会社

所在地: 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

代表者: 代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業: 1978年

従業員数: 801名（2025年9月現在）

事業内容: 業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

URL: https://www.yayoi-kk.co.jp

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp