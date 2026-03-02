【ＢＳ日テレ】冨永愛が日本唯一の製硯師・青柳貴史氏を取材～石が一番美しい状態の時に彫るのを止める。その『見極め』こそが匠の極意！

株式会社ＢＳ日本

毎週水曜よる10時放送の「冨永愛の伝統to未来～ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ～」。３月４日と11日の２週連続で、「硯（すずり）」放送する。

冨永愛が浅草の書道用具専門店「宝研堂」4代目にして日本唯一の「製硯師」・青柳貴史氏を訪ねる。紫式部・夏目漱石の硯の修復・再現から、弘法大師・空海の硯の再現まで、毛筆文化の継承と革新に挑み続ける匠の極意とは？

日本唯一の製硯師

1930年創業、浅草の書道用具専門店「宝研堂」4代目・青柳貴史さん。16歳から父に作硯を師事し、日本・中国各地の石材を用いて各時代の様式に則った硯を製作。修理・改刻・文化財の復元・復刻製作に従事する日本唯一の製硯師として知られる。紫式部、夏目漱石の硯の修復・再現をはじめ、モンベルとの共同開発、月の石を使った硯の製作、子どもたちに書道を広めるための絵本の出版など、毛筆文化を広めるための活動にも心血を注いでいる。

「硯」づくりの現場で“匠の極意”に迫る

そんな青柳さんのもとに冨永愛が訪れ、硯づくりの現場を拝見。硬い石を彫る作業では、肩にノミを当て、全身の力を使って削り出す。その負担は大きく、肩や膝の腱を損傷するほどのケガを負うこともあるという。そして、石が一番美しい状態の時に彫るのを止める「見極め」こそが匠の極意。さらに青柳さん制作の硯を使って、冨永愛が「書」に挑戦する。

和紙に広がる墨のにじみや揺らぎは、日本では「偶然の美」として古くから大切に受け継がれてきた。果たして、その出来栄えは！？

硯文化を広める活動と「空海の硯」再現への挑戦

番組では、硯の文化を広めたいという青柳さんの活動にも密着。徳島県で子どもたちが硯の石を川で拾い、その石で文字を書くフィールドワークの様子も紹介する。子どもたちの書いた文字に感激した青柳さん。そして今、紫式部や夏目漱石が使った硯を再現してきた青柳さんが、弘法大師・空海が作ったと言われる硯の再現に挑んでいる。その様子も特別に公開する。

【番組名】冨永愛の伝統to未来～ニッポンの伝統文化を未来へ紡ぐ～

【放送日時】毎週水曜よる１０時

【放送局】ＢＳ日テレ

【出演者】冨永愛

【クレジット】(C)ＢＳ日テレ

【番組概要】

冨永愛が全国各地を訪ね、その土地に根付く「伝統文化」を紹介します。

先人たちから受け継がれてきた「伝統」の素晴らしさを伝えるとともに、

後継者問題など伝統文化が置かれている「現状」、そして進むべき「未来」を

探っていきます。

