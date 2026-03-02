【第40回（2027年）合格目標】臨床工学技士国家試験対策講座 合格総合講義をリリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、【第40回（2027年）合格目標】臨床工学技士国家試験対策講座 合格総合講義をリリースいたしました。

重要頻出ポイントのみを厳選！

学習に苦労されているすべての学生が

欲しかったと思う最良の教材をご用意しました！

■こんな方にオススメ

効率的に学習したい方

学校の学習だけでは不安な方

もう一度基礎からやり直したい方

文字よりも図表やイラストで視覚的に学びたいという方

計算問題が苦手な方

1.特長

知識をインプットした後の徹底的な過去問演習で、効率的に学習する！

【科目・項目ごとに知識のインプット】⇒【10～20問程度のしっかりとした過去問演習】という流れで構成されています。

網羅的に学習をしても、本試験では出題されない分野も多く、学習効率はあまりよくありません。臨床工学技士国家試験対策に特化した講座となっておりますので、重要な部分のみを推奨する手順でしっかりと学習し、合格への最短ルートを目指しましょう！

図表とイラストでイメージしやすく・理解しやすく！

受験生の躓きやすいところやイメージしにくいところは図表やイラストを多用して構成しています。

また、個別に覚えるよりも横断的に整理をした方が覚えやすい内容については、表で整理をしてまとめています。

視覚的にわかりやすいテキストに講師のかみ砕いた説明が加わることで、効率よく理解を深められますので、学習に不安を感じている方でも安心して合格する力を身につけることができます。

計算問題が苦手な方も安心

臨床工学技士国家試験の受験生の中には、計算問題に苦手意識を持つ方も多くいらっしゃいます。

工学分野の計算問題はその計算方法に関しても、可能な限り丁寧に解説していますので、考え方から理解することができ、基礎から学習をやり直したい方や、苦手に感じている方にも安心です。

2.フォロー制度

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」（2026年2月24日からスタート）

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

講師に勉強方法を相談！隔月1回のホームルーム！（2026年4月からスタート）

偶数月10日ごろ配信！

受講生からのアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに講師がお届けする動画コンテンツです。

みなさんのお悩みを解消するとともに直近のホットなトピックスをお届けします！

モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

3.継続を支える最適な学習環境

学習に最適な受講環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

アガルート公式アプリ :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

■合格特典でモチベーションアップ

第40回（2027年）合格目標 臨床工学技士国家試験 合格総合講義（全科目）をお申込みいただいた方が第40回（2027年）の臨床工学技士国家試験に合格された場合、合格特典（全額返金・お祝い金3万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

※特典利用の条件等がございます。

■合格特典・割引制度

合格総合講義（全科目）をお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

再受講割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

